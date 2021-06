2021年06月29日 11時22分 ネットサービス

「インターネットトラフィックの大部分を占めるNetflixはネットワーク使用料を支払うべき」とISPが主張



大手ストリーミングサービスのNetflixは、動画配信・音声通話・SNSといったマルチメディア提供サービスであるOTTプロバイダーのひとつ。インターネット接続サービスを提供するISPからは、「OTTプロバイダーはネットワーク使用料をISPに支払うべき」という声も挙がっており、韓国では世界で初めて「OTTプロバイダーはネットワーク使用料を支払うべきか否か」の訴訟が繰り広げられています。



2020年4月、Netflixが韓国の電気通信企業であるSKブロードバンドに対して訴訟を提起しました。これはSKブロードバンドがNetflixに対して、「ネットワーク使用料を支払うべき」と要求してきたためです。



SKブロードバンドがNetflix側にネットワーク使用料の一部を負担するように迫ってきた理由は、韓国においてOTTサービスがインターネットトラフィックの大部分を占めるようになってきたから。以下は韓国におけるOTTサービスの市場規模の変遷を示したグラフで、2020年には7800億ウォン(約760億円)にまで成長しています。





ユーザーはOTTサービスの利用料と、インターネットサービスの使用料の2つをすでに支払っているため、ISPがOTTプロバイダーにネットワーク使用料を請求するのは「過剰請求である」とNetflixは主張しています。



この訴訟はOTTプロバイダーとISPとの間の世界初の法的紛争として注目を集めていたのですが、2021年6月25日にソウル中央地方法院はNetflixの提起した「OTTプロバイダーはネットワーク使用料についてSKブロードバンドと交渉する義務を負わない」という主張を却下しました。



裁判所は「ネットワーク使用料を支払うべきか否か、あるいは契約の自由の原則に従って契約を結ぶか否かについては、関係者間の交渉によって決定されるべきである」という判決を下しています。





Netflixは今回の判決に対して、「Netflixはネットワーク使用料あるいはSKブロードバンドが主張するような料金を、世界中のどのISPに対しても支払っていません」「政府機関も世界の裁判所も、コンテンツプロバイダーに対して、ISPへネットワーク使用料を支払うように強制していません。これは支払いの法的根拠がなく、インターネットガバナンスの原則に反しているためです」という声明を出しています。



SKブロードバンド側は「Netflixが我々のネットワークを使用するための料金を支払う必要があることを改めて認識しました」「インターネット接続は基本的に有料のサービスであり、Netflixはアメリカと日本でネットワーク使用のために通信会社に支払いを行っています。そのため、韓国でも同様に使用料を支払う必要があります」と述べています。





Netflixはアメリカとフランスで通信事業者に対してブロードバンドサービスの使用料を支払っていると言われていますが、この支払いはネットワーク使用料としては規定されていません。一方、日本においてNetflixはネットワーク使用料ではなく「Open Connectアプライアンスの導入を通じて大容量のトラフィックをローカルで処理するためのプログラム」として通信会社に料金を支払っています。



今回の判決はDisney Plus、Apple TV Plus、Amazon Prime、HBO Maxといった韓国市場に参入予定のOTTサービスに影響する可能性があります。





一方、LINEを提供するNAVERは年間700億ウォン(約68億円)、カカオトークを提供するカカオは年間300億ウォン(約29億円)を、それぞれネットワーク使用料としてISPに支払っています。



なお、Netflixは急増するコストを加入者に転嫁し、韓国でのサービス使用料を上げる可能性があると情報筋は語っています。一方で、Netflixは「韓国のコンテンツプロバイダーとは異なり、インターネットサービスもSKブロードバンドによる関連サービスも当社は提供していません」と説明し、韓国のOTTサービスとの違いを強調しています。



Netflixが上訴するか否かは記事作成時点では不明です。