Appleがストリーミングサービスユーザーに税金を課す「Netflix税」に関する訴訟を取り下げる

Appleとシカゴは、ストリーミングサービスユーザーに税金を課す、いわゆる「Netflix税」の導入で対立してきたのですが、ついに両者が和解することとなりました。 Apple, Chicago Settle Challenge to City’s Streaming Tax – The Hollywood Reporter https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/apple-settles-suit-against-chicago-over-citys-tax-on-streaming-services-1235184402/ 2015年、アメリカのイリノイ州クック郡にあるシカゴで、ストリーミングサービスを使用するユーザーに9%の追加料金を課す、いわゆる「Netflix税」が導入されました。これはシカゴにおける「レクリエーション活動やコンサートのチケットに対して市が課す税金」を、ストリーミングサービスをメインとしたデジタルサービスにまで拡張したものです。シカゴが導入したNetflix税は、NetflixだけでなくDisney+やSpotify、Amazonプライム・ビデオなど、あらゆるストリーミングサービスに課せられることとなります。

2022年07月22日 14時00分00秒

