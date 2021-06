2021年06月29日 11時25分 ソフトウェア

MicrosoftはWindows 11のリリース日をさりげなく伝えようとしているとの報道



Windowsの次期メジャーバージョン「Windows 11」を発表したMicrosoftですが、そのリリース日についてはっきりとした情報は公開していません。しかし、Microsoftが発表したいくつかの情報に、リリース日の手がかりが隠されているのではと話題になっています。



MicrosoftはWindows 11のリリース日について、「休日」「2021年後半」とだけ述べており、正確な日付はまだ分かりません。





しかし、Tech Advisorなどの海外メディアはMicrosoftが発表している画像に目をつけました。例えばMicrosoftがWindows 11を発表した動画内で使われた以下の画像。右上にMicrosoftのSurfaceデバイスのキーエンジニアであるStevie Bathiche氏から、Windowsおよびデバイスの責任者であるPanos Panay氏へのMicrosoft Teamsのメッセージ通知が表示されています。メッセージ内容は「Excited to turn it up to 11... can’t wait for October!(11に向けて興奮している……10月が待ち遠しい!)」というもの。





他にも、以下の画像ではデバイスの日付が2021年10月20日になっているほか、カレンダーの予定には10月20日の13時30分に「プレゼンテーション」と登録されています。





これらの情報から、Tech AdvisorらはWindows 11のリリース日を2021年10月20日だと推測しています。ただし、デバイスの日付を10月6日としている画像があったり、Stevie氏がSurfaceの担当者であることから「Surface Pro 8」のリリース日なのではと推測されたりと、あくまで可能性の1つに過ぎません。また、10月20日は休日ではないものの、Windows 10がリリースされた時と同じ水曜日です。



Windowsの新しいバージョンは原則として互換性のあるすべてのデバイスで同じ日に利用開始できます。Windows 11の必須要件である「1GHz以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSoC」「4GB以上のメモリ」「64GB以上の記憶装置」「TPM2.0」などを満たしているか、チェックツールなどを使って確認し、気長に待っておいた方が良さそうです。