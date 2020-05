2020年05月29日 16時00分 動画

LGが「ウチのスマホは盗撮に最適」という宣伝用ムービーを公開して批判を集める



スマートフォンメーカーはさまざまな宣伝ムービーでライバル企業の端末よりも自社端末の方が優れていることをアピールしており、例えばSamsungは「iPhone信者だった僕がGalaxyに乗り換えるまで」を描いたムービーを公開したことがあります。そんなSamsungと同じ韓国のスマートフォンメーカーであるLGが公開した宣伝ムービーが、まるで「女性のスカートの中を盗撮するのに最適だ」とアピールしているかのようだと批判が集まり、ムービーが削除される事態となりました。



LGポーランドが公式TikTokアカウント上で最新のデュアルスクリーン端末・LG V60を宣伝するためのムービーを投稿しました。投稿されたムービーは「LG V60を持った高齢の男性が階段を上る女性のスカートの中を、下から撮影しようとする」という内容です。



Rubén ChicharroさんがTwitter上にムービーを投稿したことで、LGの宣伝ムービーは多くのユーザーの目に留まることに。なお、Chicharroさんのツイートと一緒に投稿されたムービーは、「このメディアは、著作権者からの申し立てにより無効になりました。」と表示されており、記事作成時点では削除されています。



— Rubén Chicharro (@rubenchicharro) 2020年5月23日



ただし、YouTube上にLGの宣伝ムービーは投稿されているので、どんな内容だったのかは以下からチェックできます。



wtf is going on? Lg Poland Tiktok Video! - YouTube





ムービーではまず最初におじいちゃんが階段を上る女性をLG V60を使って下からのアングルで盗撮するシーンからスタート。





盗撮に気づいた女性が……





おじいちゃんからLG V60を奪い取ります。





しかし、撮影した写真を確認してもおじいちゃんの自撮りしか見つからず。





「ごめんなさい」と女性が謝罪しますが……





おじいちゃんは実は女性の盗撮に成功していました。





ガッツポーズしてムービーは終了。





このムービーはLGポーランドがTikTokで宣伝用に使用していたものであることを示す、LGのロゴ。





なお、動画はLGポーランドが作成したものではなく、有名TikTokerの@sawardegaさんが作成したもの。Chicharroさんは「LGがスマートフォンの宣伝に使用するムービーをどのような判断基準で選び、承認しているのかは不明です」とツイートしています。



— Rubén Chicharro (@rubenchicharro) 2020年5月23日



LGポーランドはTikTokの公式アカウント上で「最近、LGの基準とポリシーを満たさない短いコンテンツが投稿されました。このコンテンツはLGポーランドのデジタルマーケティングチームによるフィルタリングが適切に行われなかったため、すぐに削除されることとなりました。この誤解されたコンテンツによって引き起こされた可能性のある犯罪についてお詫びします。今後は再発防止に努めます」と声明を出しています。



記事作成時点ですでにLG V60の宣伝ムービーを制作した@sawardegaさんのTikTokアカウント上から、問題のムービーは削除されています。Chicharroさんによると、削除前の段階で@sawardegaさんの作成した「LG V60でスカートの中を盗撮するムービー」は2000万回以上再生されていたそうです。