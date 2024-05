Samsungが「Appleの炎上PV」をからかう動画を公開「創造性は壊せない」

「Creativity cannot be crushed(創造性は壊せない)」との文字。また、女性が腰掛けている場所はインクが飛び散ったプレス機の上のようです。

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE

2024年05月17日 10時39分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

