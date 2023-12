2023年12月13日 13時00分 ネットサービス

YouTube上では詐欺的広告動画がまん延しており、YouTubeはその存在を把握しているにもかかわらず削除対応に応じないとの指摘



YouTube上で再生される広告動画の中に、ディープフェイクで作成されたイーロン・マスクが「AIを活用したトレーディングボットを使えばリスクなしでわずか6カ月で100万ドル(約1億4500万円)を稼ぐことができる」と語る詐欺的動画が紛れ込んでいることが報告されています。この詐欺的動画を削除するようYouTubeに訴えかけても、YouTubeは頑なに削除に応じないそうです。



問題を報告したのはRedditユーザーのJakob_Gさん。同氏によると、ディープフェイクを用いて作成されたイーロン・マスクは「AIを活用したトレーディングボットを構築し、リスクなしで6カ月で100万ドルを稼ぐことができるようになった」と語っているそうです。



YouTube上で再生される詐欺的広告の事例は以下の通り。



Jakob_Gさんはオーストリア出身であるため、ドイツ語版の詐欺的広告も頻繁に目にするそうです。その事例として挙げられているのが以下の2つの動画。以下の動画ではイーロン・マスクの代わりにドイツの著名人が無限に使えるお金に関する欠陥を発見したため、中央銀行から訴訟を提起されたという内容です。



これらの詐欺的広告が非常に煩わしいため、Jakob_Gさんはコンテンツを報告するようになったそうです。YouTubeには何百万もの広告主が存在しており、詐欺的広告がすぐに検出・削除されないことを理解しているため、Jakob_Gさんは手動で動画を報告したと説明しています。Jakob_GさんがYouTubeに問題を報告した翌日、同氏はYouTubeから「この広告を削除しないことにしました。この広告はGoogleのポリシーに違反していません」という返信を受け取ったそうです。なお、Jakob_Gさんが詐欺的広告の事例として挙げた上記の4つの動画はすべて、Googleのポリシーに違反していないとして削除を拒否されたそうです。



そのため、Jakob_Gさんは「以下の2つのうち1つが正しいということになります」と指摘しています。



1:イーロン・マスクがAIを使ってあらゆる人をお金持ちにする方法を本当に発見した。

2:YouTubeは金銭的に儲かっている限り、人々が詐欺にあうことをまったく気にしていない。



Jakob_Gさんは「詐欺的広告の内容が真実であってほしいのですが、YouTube広告の運用費は決して安くありません。例示した詐欺的広告のひとつは1カ月以上広告として掲出されており、36万4000回以上再生されています。詐欺師がこれらの広告費用を支払う余裕があるということは、人々がこれらの詐欺にだまされ続けることを意味しており、YouTubeがそのことをまったく気にしていないことも意味します」と言及しました。



Jakob_GさんはYouTubeで活躍するコンテンツクリエイターに正しく収益が支払われることを期待しているため「広告ブロッカーを使いたくない」と語っていますが、このような詐欺的広告がまん延するプラットフォームでは広告ブロッカーを使わざるを得なくなると指摘しています。





Jakob_Gさんは「オーストリアの地域的な問題でしょうか?それとも他の地域でもこの種の詐欺が確認できますか?」と書き込んでいるのですが、Reddit上では「私も同じような詐欺的広告を見つけました」「私も同じような『イーロン・マスクが仮想通貨プラットフォームで基調講演を行うディープフェイク動画』を見ました。この種の動画をすべてYouTubeに報告しましたが、『問題ない』という返答しか得られていません」「ブロックしても何も起こりません。なので私は広告ブロッカーを利用しています」といった反応が寄せられています。



また、「なかなか良いディープフェイクですね。イーロンは『自分の人格を盗んだ』と訴訟を起こせそうです」「この男は本当に自分を守るようなポジティブなパブリックイメージを持っていないですね(笑)」といったマスク氏を嘲笑するようなコメントも多数寄せられていました。