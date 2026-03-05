2026年03月05日 08時00分 スマホ

回転するジンバルカメラ搭載スマホ「HONOR Robot Phone」は2026年後半に登場予定、音楽に合わせてダンスもできる



2026年3月2日からスペインで開催されているモバイル技術の展示会「MWC 2026」で、中国に拠点を置くHONORが回転するジンバルカメラを搭載したスマートフォン「HONOR Robot Phone」を2026年後半に発売すると発表しました。



HONOR Robot Phone - HONOR Global

https://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone/





Honor claims its Robot Phone will launch later this year | The Verge

https://www.theverge.com/gadgets/887140/honor-robot-phone-mwc-release-date-specs



Honor says its 'Robot phone' with moving camera can dance to music | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/01/honor-says-its-robot-phone-with-moving-camera-can-dance-to-music/



HONOR Robot Phoneは背面にジンバルカメラを搭載したスマートフォンです。メインカメラには2億画素のイメージセンサーを使用し、極限まで小型化・高強度化した自社開発の超小型モーターを採用することで、超小型の4DoFジンバルシステムをスマートフォンに搭載したとのこと。



実際にHONOR Robot Phoneがどのようなスマートフォンになっているのかは、以下の動画で確認できます。



HONOR Robot Phone. Prototype? No. Reality. - YouTube





実際にMWC 2026の会場で撮影されたムービーもYouTubeで公開されています。



MWC 2026 で HONOR が ROBOT PHONE、Magic V6 などを発表! - YouTube





会場に展示されているHONOR Robot Phone。





上部のジンバルカメラがぐりぐり動いている様子もわかります。





以下の動画はジンバルカメラがせり出す瞬間を捉えたもの。



HONORロボットフォン 動くカメラアーム搭載スマートフォン！MWC 2026 - YouTube





HONOR Robot Phoneの前で男性がジェスチャーします。





すると、背面からジンバルカメラがせり上がってきました。





ジンバルカメラはひねりながら回転。





スクリーン側を向いて停止しました。





以下の動画を見ると、ダンスする人にHONOR Robot Phoneのジンバルカメラが追従していることがわかります。



This HONOR Robot Phone Followed Me While Dancing | MWC 2026 - YouTube





HONOR Robot Phoneは2026年後半に発売される予定ですが、テクノロジー系メディアのThe Vergeによると、記事作成時点では発売されるのは中国のみとなっているとのことです。

