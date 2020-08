2020年08月18日 14時20分 モバイル

世界初・画面上にカメラ穴のないアンダーディスプレイカメラ技術搭載スマホ「Axon 20 5G」をZTEが発表



中国・広東省深圳市に本社を置くスマートフォンメーカー・ZTEが、世界で初めて「アンダーディスプレイカメラ」技術を搭載した5G対応スマートフォン「Axon 20 5G」の発売イベントを2020年9月1日に開催すると発表しました。



「アンダーディスプレイカメラ」技術は、カメラをディスプレイの下(裏側)に配置する技術で、実現すると画面全体を一部も欠くことなくディスプレイとして利用することができます。



ZTE to launch the world's first 5G smartphone with under-display camera on September 1, 2020

https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-to-launch-the-worlds-first-5g-smartphone-with-under-display-camera-on-september-1-2020-301112956.html





ZTE to unveil first phone with under-display camera next month, the Axon 20 5G

https://www.androidpolice.com/2020/08/17/zte-to-unveil-first-phone-with-under-display-camera-next-month-the-axon-20-5g/



スマートフォンのベゼルは「狭ければ狭い方がよい」という流れにある中で、問題となってくるのがフロントカメラの存在です。たとえばGoogle製スマホ・Pixel 3は極薄ベゼルの中に配置。





iPhone XやiPhone 11はほぼフルスクリーン化したディスプレイ上部に設けたノッチ(切り欠き)内に配置。





Samsungの最新スマートフォン・Galaxy Note20ではベゼルもノッチも排除し、まるで画面上に穴が空いているかのようなパンチホール式カメラを採用。





各メーカーとも、動画再生やゲームプレイ時に画面をフルスクリーンで使えるように、アンダーディスプレイカメラ技術の開発を進めてきました。その最初の技術搭載例が、ZTEの「Axon 20 5G」ということになります。このAxon 20 5Gは曲面ディスプレイ搭載の「コンパクトでユニーク」な端末になるとのこと。価格などについてはイベント内で明かされるものとみられます。