パフォーマンス向上のために「異常」になる3つの方法とは？

・関連記事

いろいろな集中法でダメだった人でも楽しく仕事をこなせるかもしれない「ランダムネスマシン」 - GIGAZINE



仕事中にどのような音楽を聞くとパフォーマンスが向上するのか? - GIGAZINE



「真剣な表情」を作ることで認知タスクのパフォーマンスが向上することが判明 - GIGAZINE



マインドフルネスな瞑想は仕事のモチベーションを下げる可能性が示される - GIGAZINE



長時間作業を短時間で済ませるために有効的な「ポモドーロ・テクニック」 - GIGAZINE

2020年05月20日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.