Qualcommが120Hzディスプレイ＆Bluetooth 5.2対応のミドルレンジスマホ向けSoC「Snapdragon 768G」を発表

モバイル通信技術および半導体メーカーであるQualcommが、ミドルレンジモバイル向け SoC 「 Snapdragon 768G 」を、2020年5月11日に発表しました。2019年に発表された Snapdragon 765G の後継モデルで、パフォーマンスは約15%向上。さらに Bluetooth 5.2 にも対応しているとのことです。 Snapdragon 768G 5G Mobile Platform | Qualcomm https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-768g-5g-mobile-platform Qualcomm Addresses Growing Demand for 5G by Announcing New Snapdragon 768G Mobile Platform | Qualcomm https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/05/10/qualcomm-addresses-growing-demand-5g-announcing-new-snapdragon-768g-mobile 7nmプロセスルールを採用したSoCのSnapdragon 768Gは、CPUに8コア・64bit・クロック周波数最大2.8GHzの「 Kyro 475 Prime」、GPUに「 Aderno 620」を搭載し、Snapdragon 765Gよりもパフォーマンスがおよそ15%向上したとQualcommはアピールしています。

・関連記事

Qualcommの5G対応チップ「Snapdragon 865」がGoogle・LG・Nokiaなどのスマホメーカーで不採用に、理由は単純に「高すぎる」から - GIGAZINE



Qualcommの第3世代5Gモデム「Snapdragon X60」は下り7Gbps超を実現可能、5G対応の次世代iPhoneでも採用か? - GIGAZINE



Qualcommが「5G対応iPhoneの開発が最優先事項」と語る - GIGAZINE



Qualcommが次世代のハイエンドスマホ向けSoC「Snapdragon 865」発表、5Gモデムの統合はナシ - GIGAZINE



GPU性能を15%向上させたゲーマー向け新SoC「Snapdragon 855 Plus」をQualcommが発表 - GIGAZINE

2020年05月12日 10時27分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.