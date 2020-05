Windows 2000っぽいギザギザフォントを2020年のウェブブラウザで再現するまでの道のり

問題を解決するため、変換前にビットマップフォントを拡大して、Potraceに高解像度の入力を与えたところ、80ピクセルのTimes New Romanを変換することで16ピクセルとして使えるTimes New Romanを作成することに成功しました。

2020年05月12日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ウェブアプリ, デザイン, Posted by log1m_mn

