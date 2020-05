無料の画像編集ツールでありオープンソースで約17年も開発され続ける「Inkscape」を開発者が語る

無料でダウンロードできるオープンソースの画像編集ソフト「 Inkscape 」は、開発版として約17年もの間、有志のソフトウェア開発者によって改良され続け、2020年5月1日に一般利用向けの 安定版 となるVer1.0がリリースされました。プロジェクト立ち上げに関わったブライス・ハリントン氏を始め、Inkscapeの開発に携わってきた人々のインタビューがInkscapeの公式サイトで公開されています。 Roots and Shoots of the Inkscape Project | Inkscape https://inkscape.org/news/2020/05/04/roots-and-shoots-inkscape-project/ Draw Freely | Inkscape https://inkscape.org/ja/ Inkscapeは画像編集ソフト「 Sodipodi 」から派生したソフトウェアとして2003年に誕生しました。Sodipodiの元ソフトウェア開発者でもあるハリントン氏は、Inkscapeについて「私たちがInkscapeを開発し始めてから何年もたちましたが、今でも有志のボランティアによって開発され続けていることが信じられません。プロジェクトを立ち上げたとき、Inkscapeは素晴らしいソフトウェアの卵であるとは思っていましたが、人気が出て、世界中に普及するとは思ってもいませんでした」と語りました。 さらにハリントン氏は、「オープンソースプロジェクトとして運用することで、ユーザーがソフトウェア開発に密接に関与でき、Inkscapeはよりユーザーのニーズに合ったソフトウェアとなりました。そして、世界中のアーティストたちの活動をサポートするため、コミュニティとの強力なパートナーシップを得ることができたのです」ともコメントしています。 Inkscapeは無料でダウンロードできるため、さまざまな分野のユーザーに使用されています。 Inkscapeのコミュニティ では、Inkscapeがどんなユーザーに、どんな目的で使用されているかを垣間見ることができます。イラストレーターやCADデザイナーといったツールを利用する人々だけでなく、Inkscapeをよりよいツールにしようと開発に取り組むプログラマーたちの交流も盛んです。

2020年05月10日 13時00分00秒

