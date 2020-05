2020年05月10日 15時00分 サイエンス

古代エジプトで行われていた「オオムギとコムギ」を用いた驚きの妊娠検査方法とは?



妊娠の有無を早めに知ることは母子の健康を保つ上で重要であり、現代では妊娠の有無を判定するために、尿中に含まれるヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)というホルモンに反応する妊娠検査薬が用いられています。妊娠検査薬が発明されるはるか以前の古代エジプトでは、「オオムギとコムギ」が妊娠検査に用いられていました。



世界中の文化圏には女性の妊娠を知るための方法や、妊娠している子どもの性別を判断するための民間伝承が伝わっています。妊娠の有無や生まれてくる子どもの性別は、その後の生活に大きな影響を与える可能性があったため、これらの情報を事前に知ることは人々にとって重要なことでした。そんな女性の妊娠を知るための方法は、古代エジプトにも存在していたとのこと。



デンマークのコペンハーゲン大学には、The Papyrus Carlsberg Collectionという古代エジプトで用いられたパピルス文書のコレクションが存在しています。同大学の研究チームが、主に1930年代に収集されたパピルスに記された内容を解読した結果、The Papyrus Carlsberg Collectionの医療文書には、古代エジプトの人々が腎臓について言及した記述や、眼疾患の治療法などの記述が含まれていることがわかりました。さらに、紀元前1400年ごろに書かれた文書では、「オオムギとコムギを使った妊娠検査方法」について記されていることが判明したそうです。



文書によると、古代エジプトでも現代と同様、妊娠を判断する際には女性の尿を使用していたことがわかっています。まず最初に、オオムギをつめた袋とコムギをつめた袋をそれぞれ用意し、この2つの袋に妊娠の可能性がある女性が排尿します。もし、いずれかの袋につめられたオオムギまたはコムギが発芽した場合、その女性は「妊娠している」と判定され、発芽しなかった場合は妊娠していないと判定されたそうです。加えて、オオムギが先に発芽した場合は男の子、コムギが先に発芽したら女の子を宿しているとされました。



古代のエジプト人が使用した妊娠検査方法は、アフリカ大陸を超えた地域にまで広がっているとのこと。「古代エジプトで記された医学文書のアイデアの多くは、後のギリシャとローマの文書に再び現れます。ここから中東の医療文書にまで広がり、前近代医学までの痕跡を見つけることができます」と、コペンハーゲン大学の研究者であるSofie Schiødt氏は述べています。古代エジプト人が使用したものと同じ妊娠検査方法は、1699年に記されたドイツの民間伝承の本でも言及されているそうです。



また、アメリカ国立衛生研究所(NIH)は、実際にこのオオムギとコムギを使った妊娠検査方法がどれほど正確なのか、1963年に実施した研究で調査しています。この研究では、実際にオオムギまたはコムギを入れた袋に男性、妊娠していない女性、妊娠していた女性が排尿し、発芽するかどうかが確かめられました。



実験の結果、男性と妊娠していない女性が排尿した袋からは発芽しませんでしたが、妊娠していた女性が排尿した袋からは70%の確率で発芽したとのことで、古くから伝わる妊娠検査方法はある程度正確だったことが示されました。一方、オオムギの袋から先に発芽したら男の子、コムギの袋から発芽したら女の子という説については正確な予測が得られませんでした。なお、妊娠した女性の尿だけでオオムギやコムギが発芽した理由については、妊娠した女性の尿中に含まれる女性ホルモンのエストロゲンが、発芽を促進した可能性があると指摘されています。