Thunderbirdの新ロゴが発表、合わせてiOS版アプリの開発も発表される

人気メールクライアントの Thunderbird が、新しいロゴを発表しました。さらに、iOSアプリ版のThunderbirdの開発も発表しています。 Introducing The Brand New Thunderbird Logo! https://blog.thunderbird.net/2023/05/introducing-the-brand-new-thunderbird-logo/

2023年05月25日 11時47分00秒 in ソフトウェア, デザイン, Posted by logu_ii

