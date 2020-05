2020年05月08日 10時54分 メモ

トランプ政権により却下されたアメリカ疾病予防管理センターによる「経済を安全に再開するためのガイダンス」がリークされる



アメリカにおける感染症対策の総合研究所として新型コロナウイルスの検査などを主導するアメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、「安全に経済を再開するためのガイダンス」を策定したものの、トランプ政権により却下されてしまったことが明らかになりました。



海外メディアのArs Technicaによると、CDCの公衆衛生専門家が策定した「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの中で、安全に経済を再開する方法についてのガイダンス」をトランプ政権の担当者が拒否したことが明らかになりました。CDCの担当者は「ガイダンスが日の目を見ることは決してないだろう」と語っています。





しかし、ガイダンスの策定に携わったとみられるCDCの担当者が、AP通信に17ページにわたるガイダンスの内容をリークしました。リークされたガイダンスはPDF形式で以下のURLからチェックできます。



(PDF)Interim Guidance for Child Care Programs





ガイダンスでは育児プログラム・学校・デイキャンプ・信仰コミュニティ・脆弱な労働者のいる企業・レストラン・バー・公共交通機関などを安全に再開するための推奨事項を、詳細かつ段階的に記しています。ガイダンスに記されている一般的なポイントは、「手指消毒の強調」などの、連邦政府のウェブサイト上で既に提示されている推奨事項と同じものです。



なお、CDCが推奨する「正しい手洗いの方法」は以下の記事を読めばわかります。



ただし、ガイダンスでは業種ごとに実行すべき推奨事項がカスタマイズされています。



例えば、育児施設を再開するためのガイダンスには、他にはない推奨事項として「施設内でのぬいぐるみの使用を避けること」「食事時には子どもたちに自分でお皿を用意させること」「親のお迎えの時間をずらすこと」などが存在します。レストランを再開するためのガイダンスには「飲食物を提供するエリアの周囲にくしゃみガードなどの物理的な障壁を設置すること」や「待機中の顧客にテーブルの準備ができたことを知らせるためのハンドベルやブザーの使用を避けること」といった推奨事項が存在。



Ars Technicaは「公衆衛生の専門家による詳細なガイダンスはビジネスオーナーから歓迎される可能性が高いですが、トランプ政権にとってはビジネスの種類ごとに細かく分かれた推奨事項は、ガイダンスの公開を停止させるポイントとなったようです」と記しています。AP通信に情報をリークした匿名の人物は、「ホワイトハウスは地域ごとに異なる感染者数が出ていることから、この種のガイダンスを提供することをためらったようです。例えば、感染者の少ない地域ではガイダンスに書かれたような予防策は過剰と考えた可能性があります」と語りました。





また、CDCの策定したガイダンスに関する情報をCNNに提供した匿名の行政当局者は、「テネシー州の田舎町でのガイダンスと、ニューヨークの都市部でのガイダンスは同じものであってはいけないので、CDCの策定したガイダンスは『規範的すぎる』と感じました」と語っています。また、アメリカ政府が2020年4月16日に公開した「アメリカ再開のためのガイドライン」では3段階に分かれた再開のための指針が記されていますが、この段階的な指針とCDCによるガイダンスが合致しなかったと行政当局者は指摘しました。



CDCの役割のひとつは感染症に関するガイダンスを提示し、科学的根拠に基づいた最良の医療慣行を国民に示すことです。しかし、トランプ政権は新型コロナウイルスのパンデミックに乗じ、専門機関を脇に追いやってしまっているとArs Technicaは指摘しています。



2009年新型インフルエンザの世界的流行時にインフルエンザ対策としてオバマ政権で働いた経験を持つハーバード大学のハワード・コー教授は、「CDCは常に危機の時代にアメリカ人が頼りにする公衆衛生機関でした。これまでは感染症のパンデミックに関する最新のデータおよびガイダンス、そして最新の状況説明において国民はCDCに頼ってきました。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックにおいて、それは起こっていません」と指摘しています。