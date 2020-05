2020年05月08日 11時08分 動画

インドのLG工場から大規模なガス漏れ、子どもを含む13人が死亡し数百人が病院へ



インドにあるLGポリマーの工場から化学ガスが漏れ、子どもを含む13人が死亡、数百人が病院送りになるという事故が発生しました。



インドのアーンドラ・プラデーシュ州最大の都市ビシャーカパトナム郊外にあるLGポリマーの工場からガス漏れが報告されたのは5月7日の午前2時30分ごろ。LGポリマーは韓国・ソウル市に本拠を置くLGの子会社で、漏れたのはプラスチック製造に使われる「(PDFファイル)スチレン」という、呼吸器への影響があるガスです。これまでに報告されている死因はガスを吸い込んだことのほか、井戸や2階建ての建物から落下したこと、避難中の事故、合併症を引き起こしたことなどで、ガス自体の致死性は高くないものの、長時間の暴露が問題を引き起こすといわれています。



以下がLGポリマーの工場。工場は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で6週間にわたって休止した後、操業を再開しましたが、「熟練でない労働者がメンテナンス作業を誤って行ったためにガス漏れが発生した」とビシャーカパトナム当局は述べています。



CBSの取材ではビシャーカパトナムの警察補佐官であるスワルパ・ロニ氏は「子どもを含む13人が死亡し、300~400人が病院で治療を受けています」と答えたとのこと。またアーンドラ・プラデーシュ州の警察署長は「800人が入院しましたが、多くはすぐに退院しました」と述べています。なお、死者は今後増加していくと見られています。





ガス漏れが起こったのが深夜だったため、工場周辺で暮らす住人の多くが眠っていました。午前4時頃に当局が工場近くにいた警官から連絡を受け、工場近くの村に向かったところ、既に多くの人が倒れていたとのこと。事態に気づいたボランティアが住人を病院や救急車に誘導する際に、多くの人が路上で倒れることとなったそうです。



ロイターの取材では、工場から300メートルほどの距離の場所に住んでいる23歳の住人が「匂いが強くなってきたので朝6時頃に起きました。目がかゆく、眠気があり、わずかに息苦しさがありました」と語っています。



10歳未満の子どもや高齢者は特に深刻な影響を受けやすく、病院には多くの子どもが運ばれました。





インド国家災害対応部隊は防護服を着て救助にあたっています。





ガス漏れ発生後、工場の外に集まる人々。





家畜の多くも死亡することになりました。





以下のムービーでは事故後の街の混乱が映し出されています。ショッキングな内容が含まれるため、閲覧には注意してください。



地面に倒れて動かない人々。





煙が立ちこめる路上に……





倒れている人々。



子どもも倒れています。





以下の画像では既に日が高くなっているので、ガス漏れが報告されてから数時間が経っていると思われますが、それでも男性が他の男性から介助を受けつつ水を飲んでいます。





街中で動けなくなった女性たちを男性が救急車まで運んでいます。





以下に映し出される男性は自分で歩くこともままならない様子。





子どもを含め、街中にいる多くの人が救急車に乗り込む様子が映し出されています。





以下のムービーでは、街の様子を眺めていた女性が突如倒れる様子が映し出されています。



家の中にいてもガスの影響があるようで、建物の中から救出される人も。





救出される人々。救急隊員たちは防護服をまとっています。





市当局は、工場の半径3km以内で暮らす約1500人が事故後に避難したと発表しています。しかし、SNS上では「新たに工場爆発が起こった」といううわさが流れたため、政府が人々に「家にいるように」と語りかけたにも関わらず、多くの人々が街を抜け出そうとし、事故の翌日である5月8日の深夜1時に国道で交通渋滞が発生しています。なお、当局は「工場は安定していて、パニックを起こす理由はない」と述べています。



