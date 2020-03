2020年03月01日 09時00分 サイエンス

トイレの後にちゃんと手を洗う人はたった5%、正しい手洗いの方法とは?



2019年12月から猛威を振るう新型コロナウイルスは、アルコールや石けんを使って手を洗うことで感染リスクを下げることができるといわれています。しかし、9割以上の人がちゃんと手を洗っていないことが報告されており、大人でもちゃんとした手洗いを実行している人は少ないもの。アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、正しい手洗いの方法を改めて解説しています。



手を正しく洗うことは公衆衛生の基本であり、最も重要な感染症対策の1つです。2008年に行われたメタ分析では、手洗いによる公衆衛生の改善によって胃腸疾患の発生率が31%減少し、呼吸器疾患の発生率が21%減少することが示されています。また、2019年に発表された研究によれば、世界中の空港で手洗いを強化すれば潜在的なパンデミックのリスクを24%から69%抑えることができ、世界にある主要な空港10カ所で手洗いを増やすだけでパンデミックのリスクを最大37%減らすことができるとのこと。



一方で、アメリカ農務省が2018年に行った調査によると、97%の人はトイレに行った後に「手を十分に石けんで洗わなかった」「手を十分に乾かさなかった」など、適切な手洗いを行えていないことが判明。また、2013年の(PDFファイル)観察研究によれば、トイレで用を足した後に15秒以上かけて手を洗ったのはおよそ5%の人しかいなかったことがわかりました。また、平均的な手洗い時間は男性でわずか6秒、女性で7秒だったそうです。



そこでCDCは、以下のタイミングで手を洗うべきだと注意を促しています。



・食事を用意する前、食事を用意している途中、食事を用意した後

・食事をする前

・自宅でおう吐や下痢を伴う病気を患った人を看病する前と後

・切り傷やケガを治療する前と後

・トイレで用を足した後

・赤ちゃんのおむつを替えた後

・トイレで用を足した子どもの世話をした後

・鼻をかんだり、 咳 ( せき ) をしたり、くしゃみをしたりした後

・動物やその餌、毛、排せつ物に触れた後

・ごみに触れた後



さらに、正しい手洗いの仕方として、以下の5つの手順を守るようにCDCは述べています。



1:きれいな流水で手を 濡 ( ぬ ) らし、蛇口を止めたら石けんを手にとります。

2:石けんで手をこすって手を泡立てて、手の甲・指の間・爪の下をよく洗います。

3:少なくとも20秒間は手をこすりあわせること。CDCは「手を洗う時に『ハッピーバースデートゥーユー』を最初から最後まで2回歌うとよい」と時間の目安を示しています。

4:きれいな流水で手をよくすすぎます。

5:清潔なタオルか風でしっかりと手を乾かします。



CDCは「石けんと水で手を洗うことは、ほとんどの状況で細菌を取り除くには最良の方法」と述べていますが、もし石けんと水が手に入らない場合は、60%以上のアルコールを含む消毒剤をおよそ20秒かけて手や指にすりこませることも勧めています。ただし、アルコール消毒剤はすべての細菌やウイルスを必ず駆除できるというわけではなく、手の汚れが著しい場合は効果的ではないこともあるので注意が必要だとのこと。



空港での手洗いの効果についての研究を発表した、マサチューセッツ工科大学のルーベン・ファネス教授は「私たちの研究は、適切な手洗いこそが病気感染の伝播を予防し、パンデミックのリスクを減らすための単純かつ効果的な解決策となる可能性を示唆しています」とコメントしています。