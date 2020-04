メッセージの投稿が途絶えると自己破壊して永久に消滅するサイト「ThisWebsiteWillSelfdestruct.com」が登場

セキュリティのために自動的に コンテンツ や アップロードしたファイル が消えるウェブサイトはこれまでにも登場していましたが、これらとは少し毛色が違う「ThisWebsiteWillSelfdestruct.com(このウェブサイトは自己破壊します)」というサイトが登場しています。自宅での生活を余儀なくされている人を励ます目的で作られたというこのサイトは、手書き風のフォントとデザインで色んな人のメッセージを読んだり、自分のメッセージを投稿したりすることが可能だとのことなので、実際に見にいってみました。 This Website Will Self-destruct https://www.thiswebsitewillselfdestruct.com/ 上記URLにアクセスしたところがこれ。デザインが斜めなのは元からで、トップページには「こんにちは。私はウェブサイトです。私はすぐに消えますが、気にしないでください。下の方にある投稿欄を使ってメッセージを送って下さい。もしメッセージを受信せずに24時間がたつと、私は自己破壊し、私の全てがデータベースから永遠に消去されます。それまでに、今のあなたの気持ちを教えてください。他の人はあなたの書き込みを読むことができますが、あなたの名前やIDなどは表示されないので、思ってることなどをご自由に送って下さい」と書かれています。

2020年04月29日 23時00分00秒

