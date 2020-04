2020年04月28日 13時15分 ネットサービス

Twitterが「SMSによる通知サービス」をほぼすべての国で終了すると発表



Twitterが「携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)で新しいツイートを通知するサービスの提供をほぼ全ての国で終了した」と突如発表しました。サービス終了の理由として、Twitterは「SMS通知サービスに脆弱性があり、アカウント所有者以外がツイートできてしまう可能性があったため」と述べています。





We’ve now turned this feature back on for a few locations that depend on SMS to Tweet. It remains turned off for the rest of the world. — Twitter Support (@TwitterSupport) September 5, 2019



Twitterに携帯電話の電話番号を登録しておくと、リプライやダイレクトメッセージが飛んできた時にSMSへ通知することが可能です。



Twitterは当初SMSを介してツイートをしたり通知を受け取ったりすることを想定しており、Twitterの投稿文字数に140文字の制限がついているのは、携帯電話のテキストメッセージのサイズに合わせて調整されているためでした。



しかし、SMSを介したTwitterの利用には脆弱性があることがわかっており、2019年8月にはTwitterのジャック・ドーシーCEOのアカウントがハッキンググループによって乗っ取られ、差別的なメッセージをツイートする事件が発生。これを受けて、TwitterはSMSを介してツイートをする機能を排除しています。



そして、海外通販情報サイト・DansDealsが「TwitterのSMS通知サービスが事前通告なく2020年4月23日に終了した」と報じました。DansDealsは公式TwitterアカウントのツイートをSMS通知するように設定したフォロワーが削除されてしまったため、公式Twitterアカウントのフォロワーがおよそ8000人減ったと主張しています。



SMS通知サービス終了についてTwitter公式からは発表がありませんでしたが、DansDealが報じた後の2020年4月27日に「SMS通知サービスを終了した」と公式に発表しました。Twitterの広報担当者は、TwitterのSMS通知サービス終了は「ユーザーが自分のアカウントを安全に保つ」のをサポートするためのものだとしており、「Twitterの利用に依存しているいくつかの国をのぞいて、SMSと連携したTwitteのサービスをオフにしました」と述べています。今後TwitterでSMSが使われるのは2段階認証用のコードを送信する時のみとなる模様です。



We want to continue to help keep your account safe. We’ve seen vulnerabilities with SMS, so we’ve turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.



Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) April 27, 2020



DansDealはTwitterでのSMS機能の排除は「コスト削減のためだろう」と見ており、「Twitterはもちろん好きにすればいいのですが、最もひどいのは、サービスが廃止されることを何の警告もしなかったことです。そのサービスを利用していた人は代替案を見つけることができずにいます」とTwitterを批判しています。