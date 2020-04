2020年04月28日 14時00分 モバイル

Appleが次世代iPhoneの生産台数を20%減らすという報道



アメリカ大手紙のThe Wall Street Journalが、Appleは2020年内に登場が予想されている「次世代iPhone」を減産する予定だと報じました。



Appleは、毎年夏頃から新型iPhoneの大量生産をスタートし、9月中旬に販売を開始しています。しかし、The Wall Street Journalが関係者から得た情報によると、Appleは2020年に登場すると噂されている次世代iPhoneの大量生産の開始時期を1カ月ほど遅らせる上に、生産台数も20%減産する予定とのこと。





この動きの背景には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の問題があります。COVID-19がAppleに打撃を与えだしたのは、流行が世界に拡大する以前の2020年1月のこと。iPhoneの生産を請け負うFoxconnの工場が集中する中国・蘇州では、政府の命令によって工場が1~2カ月閉鎖されました。



このような工場の閉鎖で供給が減っているだけでなく、小売店まで閉鎖することで需要が冷え込んでいるとAppleは2020年2月に認めており、同社の総売上の約60%を占めるiPhoneの需要が減ると予測し、「事業全体の売上が低下する」と公式に言及していました。



この発表以降もCOVID-19の流行によって世界各国で失業者が増え続けたため、iPhoneのような生活必需品以外のものを購入する余裕はないとAppleは判断しているとのこと。IT専門調査会社IDCやStrategy Analyticsは2020年4月に「世界的なパンデミックによってスマートフォン市場は縮小する可能性が高い」とそれぞれ発表。IDCは、スマートフォンデバイスの中でも特にiOSデバイスの需要減少は著しく、出荷台数が2019年に比べて2.5%減少するという予測を示していました。ただし、IDCとStrategy Analyticsは「2021年には需要が戻る」とも予想しています。



なお、次世代iPhoneについてはさまざまなウワサが存在しますが、半導体メーカーのQualcommが「iPhoneに搭載する5Gの開発が急務」と語っていたことから、次世代iPhoneは5Gに対応すると予想されています。



なお、Appleは2020年4月に4万円台から購入可能な第2世代「iPhone SE」をリリースしています。次世代iPhoneの減産予定を報じた海外ニュースサイトのINPUTは、第2世代iPhone SEについて「需要が冷え込んでいる今に最適なiPhone」と記しています。



