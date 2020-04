2020年04月28日 13時00分 メモ

なぜ人は「迫りくる脅威」を楽観視してしまうのか、心理学者が回答



欧米を中心に多くの死者を出している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ですが、2020年2月時点では、トランプ大統領を始めとする多くの政治家や著名人がその影響力を軽視していました。なせCOVID-19が軽視され対応が遅れたのかという理由はいくつかありますが、人の心理学的側面から見た理由について、研究者が解説しています。



Lethargic global response to COVID-19: How the human brain's failure to assess abstract threats cost us dearly

https://theconversation.com/lethargic-global-response-to-covid-19-how-the-human-brains-failure-to-assess-abstract-threats-cost-us-dearly-137119



COVID-19流行初期、いかに著名人によってウイルスが軽視されていたのかは、以下の記事から読むことが可能。「あまりにも誇張が多い」「新型コロナウイルスはインフルエンザのような単なるウイルス」「感染するのがむしろ困難」といった言葉が次々に飛び出しています。



280万回も再生された「新型コロナウイルス感染症の流行初期における政治家・著名人の発言まとめ」ムービー - GIGAZINE





COVID-19のリスクが正確に評価されないのは「政治に利用されている」という批判もありますが、ウェイン州立大学精神医学准教授のアラシュ・ジャバナハト氏とミシガン大学歴史学部博士課程学生であるクリスティアン・カポテスク氏は、心理学的側面から別の解説を行っています。



2人の研究者は「人間は『自分の個人的経験』と『より広範な歴史的文脈』を結び付けるのが苦手」だという点を指摘。これは言い換えると、人は過去に起こった類似の経験から学ぶことができないということ。COVID-19に当てはめると、武漢で起こった出来事が、世界に連鎖を起こす引き金になるという「最悪の事態」を多くの人が予測できませんでした。





同様の出来事はこれまでにも起こっています。1929年に株価が暴落したことをきっかけに世界恐慌が起こり、1939年のナチスによるポーランド侵略によって第二次世界大戦が勃発しましたが、物事が現在進行形で起こっている時に、長期的な影響を評価できた人はほとんどいませんでした。



人間の脳は、抽象的な出来事を認識した時に、それがポジティブな反応を示すべきなのかネガティブな反応を示すべきかを判断することを得意としていません。このため、「遠く離れた脅威」に対して適切に反応できないことがあります。





一方で、場所的に近く、時間的に差し迫っている経験については、「危険だ」という感覚が働きます。目の前に銃を持っている人が立っていたり、向かいの通りで爆発が起こることなどは「危険」と認識しますが、遠く離れた土地で起こった出来事についてはその例に入らないのです。人は種として部族志向を持っており、「自分自身の属する部族」以外の問題には興味が持てないようになっているとのこと。



トランプ大統領も当初はCOVID-19を軽視する傾向にありましたが、友人が昏睡状態に陥って初めて脅威を認識し、死者の数が10~20万人に達する可能性を訴えました。



脅威が空間的に離れてたり、一時的なものだった場合、人は迫り来る危機の正しい評価に失敗します。ビル・ゲイツ氏は2015年の時点で「もし次の数十年で1000万人以上が亡くなる災害があるとしたら、それは戦争よりもむしろ『感染性の高いウイルス』の可能性が高い」と警鐘を鳴らしてきましたが、準備ができていた国はどこにもありませんでした。地球温暖化についても同様のことが言えます。私たちは「人は脅威が遠くにある限り、その影響についての判断に失敗する」ということを理解しなければならないと研究者は呼びかけました。