2020年12月25日 21時00分 メモ

なぜ休暇中の人は愚かな行動を取りやすいのか?



人の愚かさについては近年多くの注目が集まるところで、集団心理によって人は愚かな行動を取りやすくなることや、人が自分の能力を過大評価する傾向などが判明しています。休暇の時期に人は平常時より愚かな行動を取りやすくなるとして、ジェームズクック大学のデニス・トルカッチ氏と南太平洋大学のスティーブン・プラット氏がその原因や対策を解説しています。



Full article: Stupidity in tourism

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02508281.2020.1828555



Would you do this at home? Why we are more likely to do stupid things on holidays

https://theconversation.com/would-you-do-this-at-home-why-we-are-more-likely-to-do-stupid-things-on-holidays-150287



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行で外出の自粛が求められますが、一方で自粛に従わず外出をする人も多く、時にはSNSを通して炎上する事態にまで発展します。たとえばアメリカ・オハイオ州に住むBrady Sluder氏は3月にアメリカでCOVID-19が大流行するさなかに旅行に行き、「パーティーをやめるつもりはない」と発言したことをきっかけに非難を浴び、1週間後には国際的に注目を浴びるなかで謝罪する事態となりました。



Sluder氏のような人物を「人口に一定数存在する愚かな人」とみなすことは簡単ですが、実際には誰しもが「愚かな行為」を取ってしまう可能性があるとトルカッチ氏とプラット氏は述べています。特に休暇期間のような非日常的な環境において、人は正しい行動を取るのが難しいとのこと。





1976年、イタリアの経済学者であるカルロ・チポラ氏は「人類の愚かさに関する基本的な法則」を発表しました。チポラ氏の提唱する5つの法則は以下の通り。



1.常にかつ必然的に、誰もが集団における「愚かな人の数」を過小評価している

2.特定の人物の潜在的な愚かさの可能性は、その人の他の特徴とは全く関係なく存在する

3.愚かな人は個人や集団に損失を発生させ、かつ自分自身も得をせず、場合によっては損をする

4.愚かでない人は、愚かな人によってもたらされる損害を過小評価する。また愚かではない人は愚かな人々とやりとりや関係があったことを忘れがちで、それが過ちへとつながる

5.愚かな人は、最も危険なタイプの人である



チポラ氏の法則は「愚かな行動」ではなく「愚かな人」について述べているものの、トルカッチ氏らもこの法則におおむね同意。愚かな行動は「結果が予測できない」という点で非常に危険であり、たとえば自撮りの最中に事故に巻き込まれることなどが、その一例といえます。



愚かな行動の原因は、その人の感情や状態といった要素も関わりますが、同時に「自己中心的」「自己評価が高い」といった個人の性質も関係していると考えられています。そして、休暇中の観光旅行などは「自己中心的に楽しみを求める活動」の最たるものなので、人は愚かな行動を取りやすくなってしまうとのこと。旅行中は同僚や上司の目がないため社会的制約が少ないということも、人が愚かな行動を取る一因となりえます。観光旅行では、普段の自分の生活圏とは異なる地域に行くことが多いので、現地の社会的規範に気づかないことも考えられます。





このような人の愚かな行動を防ぐべく、観光地には警告サインや物理的な障壁が設置されることが多々あります。しかし、2017年に動物園の入園料支払いを避けるために動物園に侵入し、虎に襲われて死亡した男性がいたように、これらは必ずしも機能するものではありません。旅行中の行動について観光客に教育するという試みは効果があるとみられていますが、最も重要なのは当人が「自分の行動の結果として何が起こるか、事態がどれほど悪くなるか、日常の中で同じことをするか」を自覚することです。



「愚かさを排除することは不可能ですが、私たちが自分の行動や態度について時間をかけて考えれば、その頻度は少なく、損害を大きく減らせます」と研究者は呼びかけました。