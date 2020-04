新型コロナウイルスのパンデミックに直面する社会全体が意識すべきこととは？

・関連記事

安倍総理が「緊急事態宣言」発令、新型コロナウイルス感染拡大のため - GIGAZINE



600万回以上も再生された「感染拡大を遅らせることがいかに大切か」が一発で分かるムービー - GIGAZINE



ビル・ゲイツが「私たちはパンデミックの準備ができていたのか?」を語る - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策に有効な「社会的距離をとるための具体的な方法」を専門家がわかりやすく解説するムービー - GIGAZINE



新型コロナウイルスの感染を家庭内で広げないためにはどうすればいいのか? - GIGAZINE



くしゃみの飛沫は8メートル先まで届くと判明、「推奨される社会的距離を2メートルから広げるべき」と主張する専門家も - GIGAZINE

2020年04月08日 21時00分00秒 in 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.