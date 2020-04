2020年04月27日 17時00分 メモ

パンデミック下での接触を減らすため性的暴行に遭った女性が「自分自身の手で証拠を採取する」仕組みが登場



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行は人々の生活に多くの影響を与えており、外出を控える動きや強制的な都市封鎖でこれまで可能だったさまざまな活動が不可能になっています。そんな中、「性的暴行の被害者がほかの人と接触することなく、ビデオ通話で看護師の指示を受けながら自分自身の手で性的暴行の証拠を採取する」という仕組みが登場しています。



COVID-19による外出規制や都市封鎖に伴って「家庭内暴力が増加している」との指摘があり、ニューヨーク市警察は2020年の家庭内暴力による殺人件数が前年よりも増加していることを報告しています。その一方で、COVID-19の流行を抑止するための外出規制措置により、アメリカではDV被害者向けのサービスが一部停止されているとのこと。



同様に、家庭内での性的暴行被害も増加している可能性があるものの、アメリカではDVや性的暴行を受けた人向けのシェルターなどのサービスがCOVID-19の流行に伴って停止しています。そこでカリフォルニア州当局は、性的暴行の被害者が看護師からビデオ通話でレクチャーを受け、自身に起こった被害の証拠を集める方法を許可しました。





カリフォルニア州モントレー郡の副地区検事を務めるLana Nassoura氏は、ビデオ通話を用いて被害者自身に性的被害の証拠を収集させる方法はCOVID-19流行中の一時的な措置であり、被害者がケガをしていない健康な成人である場合に適用されると述べています。



Nassoura氏は、「私たちが最も望まないのは、被害者が新型コロナウイルスに感染することを心配して、法執行機関に被害を報告しないことです。そのため、病気に感染する心配がないオプションを与えたかったのです」とコメント。2020年4月19日の時点で、既に2人の被害者が自身の手で性的暴行を受けた証拠を収集したそうです。





被害者自身に証拠を集めてもらう方法は、被害者だけでなく検査を行う看護師を保護することにもつながります。今回、自身の手で証拠を集めることが認められた被害者のうち1人はCOVID-19に似た症状を呈していましたが、性的暴行の被害を報告した時点ではPCR検査の結果を受け取っていませんでした。Nassoura氏は、「性的暴行の証拠はできるだけ迅速に集めることが最善であるため、被害者が新型コロナウイルスに感染している可能性があっても検査を延期できませんでした」と述べています。



記事作成時点の「暫定プロトコル」では、まず警察官が被害者の自宅前に検査キットを置き、警察官は付近に停めたパトカーの中で待機します。被害者が検査キットを回収して自宅に戻ると、法医学専門の看護師と警察官、カウンセラーが被害者とZoomでのビデオ通話を行うとのこと。警察官が被害者への聞き取り調査を行った後で警察官とカウンセラーは通話を切り、看護師が被害者に1対1で検査キットの使い方を指示します。そして被害者が証拠を集めたら検査キットを自宅の前に置き、警察官がキットを回収し、法医学研究所へと持っていく手順となっています。



COVID-19のパンデミック下における新たな証拠集取の方法について、弁護士のMark Reichel氏は、被害者自身による証拠収集は証拠の合理性に疑念を挟むと指摘。「最も重要な証拠を収集する冷静な法執行官を被害者自身に置き換えることは、絶対に危険に満ちています」とReichel氏は述べ、被害を訴えた人物が誰かに罪をなすりつけることも簡単だと主張しています。これに対しNassoura氏は、プロセス全体が管理されており、ビデオ通話を介した看護師の監視もあることから、被害者が証拠を偽造することはそう簡単ではないと反論しました。