検察官になりすまし自分への刑事告発を取り下げた女性が起訴される

Woman accused of impersonating prosecutor, dropping criminal charges against herself | Courts | unionleader.com https://www.unionleader.com/news/courts/woman-accused-of-impersonating-prosecutor-dropping-criminal-charges-against-herself/article_1fdb1551-147d-53dd-ad45-6680bfc556fa.html アメリカ・ニューハンプシャー州リトルトンのレイルロードストリートで暮らす33歳のリサ・ランドン氏が、1件のなりすまし罪と6件の物理的な証拠偽造罪で起訴されました。フロリダ州ヒルズボロ郡の大陪審に提出された起訴状によると、ランドン氏は2019年11月と12月に、3つの異なる訴訟に関する偽の文書を裁判所に提出していたそうです。 偽造文書はニューハンプシャー州の電子裁判所システムを用いて裁判所側に提出されたとみられています。

・関連記事

最高裁判所が「サブウェイのサンドイッチは甘すぎるのでパンではない」と判決を下す - GIGAZINE



Apple対Epic Gamesの法廷闘争に対して裁判官が「Epicはフォートナイトについてウソの証言をしていた」と発言 - GIGAZINE



WikiLeaks創始者ジュリアン・アサンジの裁判は「正義に対する侮辱」、アムネスティ・インターナショナルも警鐘を鳴らす - GIGAZINE



100人以上が魔女として告発された「セイラム魔女裁判」とは一体どんな出来事だったのか? - GIGAZINE



「アメリカ政府のHuawei排除は違憲か」を争う裁判にHuaweiが敗訴、その理由とは? - GIGAZINE



一度死んで蘇生された終身刑囚が「自分の刑期は終わったはず」と裁判を起こす - GIGAZINE



VRで殺人現場を再現して目撃者を殺人現場に召喚する裁判が中国で開かれる - GIGAZINE



2020年10月30日 16時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.