「あつまれ どうぶつの森」で名曲を見事にカバーしてしまったムービーが登場

Nintendo Switch向けゲームの「あつまれ どうぶつの森」には楽器が存在しており、これを駆使してイス取りゲームを楽しむプレイヤーもいるのですが、新たに複数の楽器を使って名曲のカバーを作成するユーザーが登場しました。



Enjoy This Cover Of Toto's 'Africa' Made Using Animal Crossing

https://kotaku.com/enjoy-this-cover-of-totos-africa-made-entirely-in-anima-1843087200





あつまれ どうぶつの森で音楽を奏でてしまったのは、TwitterユーザーのMako Rayさん。ゲーム中で演奏したのはロックバンド・TOTOの「アフリカ」という楽曲で、以下のムービーでその全編の様子をチェック可能です。



Africa by Toto but it's a bunch of Animal Crossing villagers trying their best - YouTube





ちなみに原曲は以下から聴くことができます。比較してみるといかに精巧に再現されているかがわかります。



Toto - Africa (Official Music Video) - YouTube





RayさんがTwitter上にこの動画を投稿したところ、3万6000回以上リツイートされ、9万2000回以上いいねを集めることに。





Rayさんがこの動画を投稿したところ、他のTwitterユーザーから「この動画は本物?」という質問を多く受けたそうで、動画をどのようにして作成したかを以下のツイートで説明しています。Rayさんによると、動画は各楽器で鳴るさまざまな音を個別に録音し、これを音楽編集ソフトウェアで編曲して作成したそうです。その後、複数の友人と一緒に音に合わせてボタンを押すことで、「演奏している様子」を撮影し、最後に音と映像を動画編集ソフトのVegas Proで合成することで「演奏しているムービー」が作成されたというわけ。Rayさんは「想像していたよりもはるかに大変な仕事でした」と語っています。



to those asking "is this real?": i recorded myself in different outfits playing random notes on each instrument and then i pitch shifted clips to match the song's notes and composited every take together into one scene. this was actually a lot more work than i expected. pic.twitter.com/6pYhoExhdG