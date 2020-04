2020年4月17日のヘッドラインニュース

Buffaloが「シン・エヴァンゲリオン劇場版」とのコラボ製品としてエディオンと共同開発した「WXR-5950AX12/EVA」の発売を発表しました。この製品は、12ストリームWi-Fi 6(11ax)ルーターの「NERVモデル」で、フロント部分に大きくネルフロゴがあしらわれ、NERVの備品を思わせるラベルが貼付されています。



WXR-5950AX12/EVA : Wi-Fiルーター : AirStation | バッファロー

https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-5950ax12_eva.html



なお、エディオンでは特設サイト「家電補完計画」を開設し、コラボ商品の情報などを発信しています。



EVANGELION × EDION

https://www.edion.com/evangelion



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



1060時間かけて夜空を撮影し1枚の写真におさめた猛者が登場、美しい星雲の画像が公開中 - GIGAZINE



世界に1本しかない自分だけのライトセーバーを公式にゲットする方法 - GIGAZINE



390万回以上再生されたキアヌ・リーブスがバイクについて語るムービー - GIGAZINE



ペットボトルを分解できる酵素が実験施設で偶然に生み出されたことが判明 - GIGAZINE



人工知能で光学顕微鏡の映像からリアルタイムでガンを検出する技術をGoogleが開発 - GIGAZINE



膨大な種類の漢字を網羅する中国語フォントを作成する方法とは? - GIGAZINE



プリント済みの紙を切って貼って調整すると競技用紙飛行機が作れる「よく飛ぶ競技用機」で紙飛行機を作ってみた - GIGAZINE



「夜は短し歩けよ乙女」「夜明け告げるルーのうた」と映画2本が連続公開される湯浅政明監督にインタビュー - GIGAZINE



2万2000年前の地球の気候情報が記録された「氷床コア」が冷凍庫の故障で消失 - GIGAZINE



時間泥棒ゲームの名作「ソリティア」の生みの親ウェス・チェリーさんはいま「アップル」の仕事をしている - GIGAZINE



イルカのように泳ぎ「海の遊牧民」となっている子どもたちの実態に迫る - GIGAZINE



あの糸井重里が絶賛した居酒屋レベルを超越した「糸力カレー」を食べてみました - GIGAZINE



なぜ犬と人との間には強い絆があるのか、その理由が明らかに - GIGAZINE



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

新型コロナウイルス、モノの表面にはどのくらい残り続ける?──実験結果 | ワールド | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト







◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

この「緊急事態」に安倍政権はいったい何をしているのか 国民に広がる困惑、現金給付巡ってドタバタも | 47NEWS







東京都で新たに201人感染 1日の感染者数で全国最多 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



中国、初のマイナス成長 1〜3月6.8%減 (写真=ロイター) :日本経済新聞



「未知の怖さ」「限界」地域の基幹病院で起きていること [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



飲酒客都内から流入 短縮要請へ|NHK 首都圏のニュース



本学教員の新型コロナウイルス感染について :: 法政大学





神戸西署、125人自宅待機の異常事態 異動後の「決起飲み会」で幹部ら感染拡大か - 毎日新聞



米NY州 外出制限 来月15日まで延長 経済活動再開は慎重判断 | NHKニュース



米、経済再開へ指針 感染少ない地域から3段階で (写真=AP) :日本経済新聞



台湾が日本にマスク200万枚提供 新型コロナウイルス対策支援 | NHKニュース



10万円給付歓迎「電子マネーでの給付が望ましい」経済同友会 - 産経ニュース



「緊急事態宣言」全国拡大「特定警戒」13都道府県 新型コロナ | NHKニュース



「小池都知事が発表する数字には嘘がある」田中良・杉並区長が“医療崩壊”の現場から怒りの告発 | 文春オンライン



池袋暴走事故から1年 遺族がメッセージ動画を公開 | NHKニュース



NYの病院で心臓発作患者が6割減っている…恐ろしい理由|日刊ゲンダイヘルスケア



無症状患者ら PCR検査せずに療養解除へ



祇園祭の山鉾巡行中止へ 新型コロナ終息見通せず 日本三大祭り|観光|地域のニュース|京都新聞



東京新聞:<コロナ 医療を守ろう>コロナ病床数 政府過大公表 空きベッド数=対応病床扱い 自治体困惑:社会(TOKYO Web)



公明、「連立離脱」論で押し切る 官邸主導の政治手法に影―現金給付1人10万円:時事ドットコム



WHO拠出金、条件は「テドロス氏の辞任」 米共和党議員団が提言 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News



10万円は要望する人に給付と麻生氏 | 共同通信



新型コロナ感染者が急回復 米社の抗ウイルス薬―報道:時事ドットコム



肺炎の重症化 “免疫の暴走”抑える薬で治療可能か 新型コロナ | NHKニュース



「感染者の家族ですら検査を受けられない」入院先から訴え | NHKニュース



銀行 ATM 通常どおり 宣言対象地域 全国拡大でも | NHKニュース



富裕層から事後回収は困難と麻生氏 | 共同通信



10万円一律給付 自己申告に基づいて行われる見通し 麻生財務相 | NHKニュース



麻生氏「手あげたら10万円」 給付は自己申告との見方 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



感染者「殺人鬼に見える」と大阪・泉南市議 | 共同通信



大塚副大臣秘書が新型コロナ感染 内閣府:時事ドットコム



感染者への攻撃「ハンセン病と同根」 坂口元厚労相 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



中国でコロナめぐる差別、アフリカ諸国が猛反発「容認できない」:時事ドットコム



千葉市 クラスター発生施設名公表の事業者に100万円の協力金 | NHKニュース



武漢の死者、1290人過少報告 当局が「漏れや誤り」認める―新型コロナ:時事ドットコム



ネットフリックス 時価総額ディズニー超える 外出制限が影響 | NHKニュース



【独自】愛知・大治町役場で「俺はコロナ」男逃走 庁舎閉鎖:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)



ナイジェリアで超法規的に18人殺害 コロナ感染死者上回る - 産経ニュース



ベトナム、日本にマスク寄贈 外交攻勢、欧州にも - 産経ニュース



日本の緊急宣言拡大「非常に弱い」 海外メディアは厳しい見方―新型コロナ:時事ドットコム



「働きたい」「美容院にも行けない」 米中西部で行動制限に抗議デモ - BBCニュース



銀行インフラ、フィンテック接続拒否は「独禁法違反」 公取委報告書 :日本経済新聞



◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

これもテレワークの弊害...?あんなに家庭で優しかったパパが、Zoomで部下を毎日激詰めしてる姿を見て家族が震え上がった話 - Togetter



トイレットペーパー品薄が解消されつつある今、買い占め品を持て余し返品を求める人がいる?店側が返品を断る事例が国内外で発生 - Togetter



「人との接触」ってどうやって数えればいいの?|新型コロナウイルス感染症に関する専門家有志の会



「こんな時こそネコの癒やしが」客激減でピンチの保護猫カフェに支援の輪広がる 福岡 - 毎日新聞







古書店巡り自粛中の愛書家たちへ! 全国の古書店が多種多様な“やべー本”をリレーで紹介していくタグ「やべー本つなぎ」 - Togetter



◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

Yahoo! MAP、エリアやターミナル駅周辺の混雑度を表示する「混雑レーダー」を再び提供 - Yahoo!地図ブログ



API 設計: gRPC、OpenAPI、REST の概要と、それらを使用するタイミングを理解する | Google Cloud Blog



GMOインターネットグループ:お客様手続きの印鑑を完全に廃止・契約は電子契約のみへ | GMOインターネット株式会社



テレメタリングプランを除くPHS向け料金プランなどの提供終了の延期について | プレスリリース | ニュース | 企業・IR | ソフトバンク





テレワーク実施率、倍増 依然、出社は6割 | 共同通信



テレビ会議を「ミラーレス一眼」で品質アップ!Webカメラとして使ってみたらどうなのか? - INTERNET Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

TVアニメ「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」公式サイト





映画『海辺のエトランゼ』特報







A tribute.

The voice behind many faces, which brought excitement and smiles to many of ours. Here are some of my favourites voiced by Mr. Fujiwara.

藤原さん本当にありがとうございました。 pic.twitter.com/go799W2xX4