2020年4月16日のヘッドラインニュース
映画「ブラック・ウィドウ」の日本公開日が2020年11月6日(金)に決定しました。本作は当初、2020年5月1日(金)に日米同時公開の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公開が延期となっていたもの。アメリカでの新たな公開日はすでに11月6日であることが発表済みで、延期前と変わらず日米同時公開ということになります。
「ブラック・ウィドウ」11/6（金）公開 スカーレット・ヨハンソン主演 - YouTube
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ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
わたし魔女のキキ！！— DEKU (@DEKU555) 2020年4月15日
こっちは、マフラーを梱包して積み込んでだら、わたしの見た目と荷姿からマンションの住人に通報されて警察が来た時の写真！！ pic.twitter.com/MgvlyeYMYN
ゴリラ専用キーボードのPVです pic.twitter.com/RhvzlFsyGu— トモぞヴP (@TomozoP) 2020年4月15日
シャレオツ写真に挑戦していたら。 pic.twitter.com/tMTVYAA5zA— チエ (@shippo_o_tail) 2020年4月15日
疲れた時たまに見てる奴をおすそ分け pic.twitter.com/l91nLECmev— EGPSサメ描く奴 (@nasumisodsuke) 2020年4月15日
電人ザボーガーの改造申請をする為に陸運局に持ち込んだ時、ザボーガーを見ようと人が殺到した為、一時的に車検の検査ラインを麻痺させたせいで陸運局の上の人からもうこれで来ないでと言われた。#フォロワーの8割が体験したことなさそうなこと pic.twitter.com/XnjCcCfDLX— 秋本こうじ＠ヴォーパル・バニー出ました！ (@akimoto_kouzi) 2020年4月15日
新型コロナウイルスの影響で「オンライン始業式」に 三重・鈴鹿市｜NNNニュース https://t.co/ZD2QlUa0vx pic.twitter.com/UWPRFWpfU8— Pok (@nobuhusababa) 2020年4月15日
非合法アメリカ大陸横断レース『キャノンボール』コロナ禍による交通量減少に乗じて大幅記録更新で炎上 - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
安心は要らない。必要なのは安全だけ。これは11年震災のときから言っている。事実に基づかない「安心」を要求するから隠蔽、ごまかし、矮小化が生じる。皮肉にもそれが原因で陰謀論やパニックが起きる。寝た子は起こせ。目をあけて事実を直視しろ。大事なのは事実に基づく安全だけ。よって情報公開を— 岩田健太郎 Kentaro Iwata (@georgebest1969) 2020年4月15日
新型コロナ、症状発現直前に感染力ピークか 研究 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
緊急事態宣言、対象を全国に拡大へ 首相調整 :日本経済新聞
首相、全国に緊急事態宣言へ 7都府県から拡大 ｜ 共同通信
「緊急事態宣言」全国に拡大へ 政府方針固める きょう諮問へ | NHKニュース
米NY市の死者、一気に3700人増え1万人超に なにが起きた？ - BBCニュース
減収世帯限定の30万円給付は取り下げ方針 ｜ 共同通信
東京都 軽症や無症状の人 あすから直接ホテルへ 新型コロナ | NHKニュース
都内で149人の感染確認 計2595人に 新型コロナウイルス | NHKニュース
COVID-19に罹患した医師の証言：日経メディカル
社説：「大恐慌以来」の予測 安全網の充実が最優先だ - 毎日新聞
台湾、コロナ封じ込め成功 新規感染者ゼロも引き締め：時事ドットコム
ＮＹ州知事 経済活動再開は１年半後にかけ段階的実施の方針 | NHKニュース
【速報】炭焼きハンバーグのさわやか 全店休業へ— 静岡新聞社浜松総局 (@xYn1DdBpiv9cZbD) 2020年4月15日
全国から客が訪れる人気店「さわやか」が、新型コロナの感染拡大防止のため、県内全33店の休業を決定。期間は4/18〜5/6。 pic.twitter.com/05jksoZ27s
「大量に確保」原田前環境大臣がマスクの高額販売をあっせん | 文春オンライン
首相「売れ残れば買い上げ」 企業に医療装備増産促す :日本経済新聞
緊急事態宣言で支持率上がらず 若年層にも広がる不安・不満 | 声なき声を捕捉せよ | 平田崇浩 | 毎日新聞「政治プレミア」
「感染者が行った店」 デマが広がった人口10万人の街 [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル
感染の重症度に応じて病院を振り分け 新たなモデルに 新宿区 | NHKニュース
イギリス 妊娠中の女性看護師 死亡 赤ちゃんは無事 新型コロナ | NHKニュース
トランプ大統領「感染拡大のピーク過ぎた」新型コロナウイルス | NHKニュース
東芝が国内全拠点の7万6千人を原則休業に ｜ 共同通信
枝野氏激怒、除籍の高井議員は「議員辞職に値する」 - 社会 : 日刊スポーツ
テレ朝が本社を完全封鎖へ ３日間全フロア消毒 - 芸能 : 日刊スポーツ
ユニセフ、はしか大流行の恐れ 新型ウイルスで1億人にワクチン接種できず - BBCニュース
麻生大臣、個別の現金給付は「スピード間に合わない」 TBS NEWS
新型コロナ疑い患者 救急搬送で110か所から受け入れ拒否 東京 | NHKニュース
「今日の放送乗り越えれば…」 テレ朝、富川アナのコロナ感染判明の経緯明らかに - 産経ニュース
ＰＣＲ検査体制強化へ 必要に応じて専門外来設置を要請 厚労省 | NHKニュース
「無給医」も新型コロナ患者治療の前線に 医師不足のため | NHKニュース
仏空母、コロナ感染600人超に 乗組員の3分の1 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
東京都、8000億円の緊急対策 リーマン時の4倍超に [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル
無症状でもＰＣＲ検査を 京大病院など共同声明―新型コロナ：時事ドットコム
自民党幹部「もたない会社つぶす」発言 日本は会社がつぶれると人が死ぬ可能性が高い国(藤田孝典) - 個人 - Yahoo!ニュース
News Up 医師が記したコロナ予防法“敵は塗りたてのペンキ” | NHKニュース
「現金１０万円」支給 結論先送り、自公 異例の長時間協議 TBS NEWS
国民民主・玉木氏「家賃モラトリアム法案」を提案へ：朝日新聞デジタル
【速報】日本医師会が会見「医療崩壊が起きる可能性強い」 TBS NEWS
CNN.co.jp : ＮＹ州、全住民に公共の場でマスク着用義務付け
東京新聞:＜コロナ緊急事態＞休業手当なし続出 「政府要請だから」助成金手続き煩雑:経済(TOKYO Web)
米政府 中国による核実験の可能性に懸念 | NHKニュース
家庭への小切手にトランプ氏の名 「みんなうれしいはず」 ｜ 共同通信
WEB特集 休業要請 水面下の攻防 東京都と国の間で何が… | NHKニュース
マスクの露店販売は違法？ 通報相次ぎ大阪府警、対応に苦慮 - 毎日新聞
布マスクあすから配達 郵便局で検品作業 東京 新型コロナ | NHKニュース
首都圏外へのパチンコ遠征、続出 我慢できない大人たち [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル
中国当局、コロナを1週間隠蔽か 内部文書入手とAP ｜ 共同通信
韓国総選挙、革新与党が圧勝 16年ぶり単独で過半数 （写真=共同） :日本経済新聞
図書館の水害対策 「行っていない」が６割 ＮＨＫ調査 | NHKニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
在宅勤務増加でタバコのにおいや影響気にする声相次ぐ | NHKニュース
医療の現場から｜四谷三丁目｜note
「安心」は安心じゃない - 定訳の厄介さ - 天国と地獄の間の、少し地獄寄りにて
医療の専門家が、secureの重要性を知らないわけはない。だから、ここで語られている「安心」は、専門用語ではない。そうではなく、専門用語の訳語として定着し、そして、一般にはまったく別の意味で用いられるようになった「安心」である。とても「安全が確保された」とは言えない、「心を安らかにする」という本来の漢語としての意味合いで使われている「安心」である。
そういった日常的な意味合いの「安心」を、あたかも国際標準で重視されている専門用語としての「安心＝secure」であるかのように偽って用いることである。それはたしかに困る。
リアルに怖いホワイティうめだ pic.twitter.com/zx6hWjatdh— ヤスモトユウタ (@YutaYasumoto) 2020年4月15日
新宿駅の西口から東口が見える。 pic.twitter.com/pIErzxpWe0— Anubis (@Anubis_369) 2020年4月15日
前も書いたが、行政の遺跡地図にも記載されてない未確認の古墳を発見。市の担当者ビックリ。 #フォロワーの8割が体験したことなさそうなこと pic.twitter.com/9nbBYRnDrL— [email protected]日々艦これ勤務 (@BESAN_T) 2020年4月15日
家で1人で春の柴祭りしてます。 pic.twitter.com/v6JbIaauRc— ぽぼっと。 (@CocoGfj) 2020年4月16日
医療防護服の安全性とリサイクルを考える。 https://t.co/RZpkvD4zy8— KEISUI ART STUDIO (@keisuiart) 2020年4月15日
赤江珠緒 家族の新型コロナウイルス感染で考えたことを伝える
ピークとデマと、そして緩みと 続・コロナウィルス４
「家に帰れない」事情がある――貧困、虐待、性的搾取から若年女性をどう救う - Yahoo!ニュース
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
1700ピースの全国版市町村パズルとかいう精神と時の部屋みたいなゲームやってる pic.twitter.com/B1WxEJFxHb— 植田白水 (@spring_asdurawa) 2020年4月15日
カメラ位置間違えて猫の足とお尻フェチの方のための動画になっちゃったんですけど需要ありますかね？笑#猫動画 pic.twitter.com/7XWypAAt63— 猫カフェ&ギャラリーGATO(の清掃員その①) (@GATO31320212) 2020年4月15日
内科医の父に頼まれて3Dプリンタを使ったフェイスシールド作ってみた— けまこ (@kema1015) 2020年4月15日
阪大が公開してるデータをプリントしたらめっちゃいい感じ
クリアファイルをちょっと切ってはめるだけで完成
好評だったので看護師さん用にもプリント中https://t.co/NZltGdY8W6 pic.twitter.com/n0J1wiAc2h
Microsoft Teamsでオンライン授業をするための手引き書 - Windows Blog for Japan
Raspberry Pi3 B+と超音波距離センサーHC-SR04で自動運転ロボットカーを作る - Qiita
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
「はたらく細胞BLACK」2021年1月TVアニメ化決定ＰＶ
14巻届いた！— 春場ねぎ 4/17 14巻発売 (@negi_haruba) 2020年4月16日
明日発売ですが無理のない範囲で、後々にでも読んでいただけると嬉しいです。 pic.twitter.com/XKcGnnvnoU
メリーさんのピンチ。 pic.twitter.com/hsE4N0xEKh— カコミスル (@p8HMIUHYW1KUF6c) 2020年4月15日
銀行の面接。 pic.twitter.com/PdFqcNoBUJ— 茶んた (@Chanta_in_inari) 2020年4月15日
自分と異なる他人の「好き」を肯定するのって難しいよなって話 pic.twitter.com/cIT4t8o2eH— 茶之山 (@d1_earth) 2020年4月15日
家でドアノブ眺めてたら思い付きました pic.twitter.com/bVl1pVwvH3— こんたろ (@kontaro0) 2020年4月15日
【再掲】うちの雑種犬がダサかわいい pic.twitter.com/BLMrBlRuYQ— タユム (@taumPikkiluna) 2020年4月15日
山犬vsリリーナ。 pic.twitter.com/zpCM5Yrrd4— カコミスル (@p8HMIUHYW1KUF6c) 2020年4月15日
ps4のファンメ（中傷メール）と戦った話です。— 山本さほ＠無慈悲な8bit④3月14日発売 (@sahoobb) 2020年4月15日
注・左上から右下に読んでください pic.twitter.com/lpZNEwjiJA
ちょっとしたお菓子を食べながらの仕事の理想と現実 pic.twitter.com/76lFrBisXV— さくらい (@sac_rai) 2020年4月14日
４枚になったのでまとめて再up#FF7R pic.twitter.com/pnfRdG5szQ— tDsuke (@tdsukeeeee) 2020年4月15日
ときどき、深呼吸。 pic.twitter.com/VXmim99lc6— aokiume (@umeaoki) 2020年4月16日
インデックス pic.twitter.com/ZqO6LcuXTo— TrNyteal (@CiloRanko) 2020年4月15日
ＡＴＭがお金をくれるマンガです（再掲） pic.twitter.com/P8JEVhBeX6— ベニガシラ (@poppoyakiya) 2020年4月16日
#風神録に出てくるアホみたいなやつ pic.twitter.com/TLQhX7qOkZ— 采彡 (@kamiaya_touhou) 2020年4月15日
【オリジナル漫画】人形神 pic.twitter.com/0b0gnmq6cS— tomomi (@tadaresan) 2020年4月15日
今日の不憫ちゃん pic.twitter.com/26OddIElZM— するぽあｗ (@sulpoaN) 2020年4月15日
うちの標語(定期) pic.twitter.com/ZplSWqWF9B— あきまんPLAMAX「GODZ ORDER」 (@akiman7) 2020年4月15日
1RT毎に特に何も起きず、1いいね毎に何も起きない浅草氏です。 pic.twitter.com/X04shVNwh8— 大童 澄瞳 SumitoOwara【公式】 (@dennou319) 2020年4月15日
ポニーテールにされた西住まほ pic.twitter.com/NJuNJAmnVv— ネ黒 新刊委託中 (@MKf8u89tF90MUzu) 2020年4月15日
子猫があきらめない件 pic.twitter.com/XbVBEhdmjC— 吉川景都 (@keitoyo) 2020年4月15日
輿水と夢見の関係性について考える pic.twitter.com/leqL2q6z26— まだらめ(生) (@mdrm89) 2020年4月15日
結局遅刻したじゃん— 月宮つとめ (@tsukimiya_h) 2020年4月15日
セーンーパーイ pic.twitter.com/SCN3ChFJT6
【うさぎ】フラグをたてないで… pic.twitter.com/5x5OeQt3kZ— うさぎのみみちゃん『自己肯定感の低いワタシちゃん』4/11発売発売 (@usagitoseino) 2020年4月15日
ゲーム条例パブコメに同じ誤字 「依存層」「条例にに」：朝日新聞デジタル
りんゴルベーザ四天王とのバトル - ニコニコ動画
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
新型コロナウイルスの感染拡大防止および来場されるお客様の安全と健康を第一に考え公開を延期しておりました映画『ブラック・ウィドウ』の日本公開日が決定いたしました。— 『アベンジャーズ』［公式］ (@AVG_JP) 2020年4月16日
アメリカで新たな公開日が決定したことに伴い、日本におきましても2020年11月6日（金）に公開いたします。 pic.twitter.com/9DLLStqbax
志村けん頂点の後「3年半の低迷期」窮地でも貫いた「喜劇役者」の顔
◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)クーリッシュ史上初のコーラ味『クーリッシュ フローズンコーラ』20年4月27日(月)全国で発売
(PDFファイル)春の気分転換時に！さわやかなグレープフルーツ飲料『DoleⓇ GRAPEFRUIT MIX』450ml 2020年4月21日（火）より全国にて期間限定発売
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2020年4月15日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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