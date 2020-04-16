2020年4月16日のヘッドラインニュース



映画「ブラック・ウィドウ」の日本公開日が2020年11月6日(金)に決定しました。本作は当初、2020年5月1日(金)に日米同時公開の予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公開が延期となっていたもの。アメリカでの新たな公開日はすでに11月6日であることが発表済みで、延期前と変わらず日米同時公開ということになります。





「ブラック・ウィドウ」11/6（金）公開 スカーレット・ヨハンソン主演 - YouTube



©Disney



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



どう見てもガンダムな石像がインドネシアで発見される、地元民は数百年前のものと証言か - GIGAZINE



ノートルダム大聖堂で起きた大規模火災の様子を収めた写真＆ムービーまとめ - GIGAZINE



触れるだけで惑星が崩壊するといわれる「宇宙で最も危険な物質」とは？ - GIGAZINE



無料で手描きの線から超リアルな雲画像を誰でもサクッと作成できる「KumoWorks」レビュー - GIGAZINE



植民地化されてもタトゥー文化が生き残ったサモアにおけるタトゥーの意味とは？ - GIGAZINE



どうしてもクリエイターにお金を払わず仕事させたい人々が言いそうなことアレコレ - GIGAZINE



【訃報】「フルメタル・ジャケット」でハートマン軍曹を演じたR・リー・アーメイ氏死去 - GIGAZINE



YouTubeムービーの字幕を2言語同時に表示でき語学学習にぴったりのサービス「CaptionPop」 - GIGAZINE



銀河の重力でねじ曲げられた光が作る「アインシュタインリング」の姿をハッブル宇宙望遠鏡がとらえる - GIGAZINE



「お酒は乳がんを引き起こす危険がある」という事実がなぜ見逃されてきたのか？ - GIGAZINE



アカウミガメは自分が生まれた浜辺と似た「磁場」を持つ浜辺を産卵場所に選ぶ - GIGAZINE



世界初の脳波を計測して睡眠の質を改善する高性能アイマスク「Neuroon」レビュー - GIGAZINE



ついに全世界でのデジタル配信楽曲の売上がCDの売上を上回る - GIGAZINE



画像パクツイを速攻通報可能な著作権侵害撲滅ツール「無断転載スレイヤー」 - GIGAZINE



なぜオープンオフィスでは気が散ったり疲れたりソワソワしてしまうのか - GIGAZINE



好きなトッピングをチョイスしてオリジナルグラノーラを作れる「grano-ya」に行ってきました - GIGAZINE



ボストンマラソンゴール地点で2度の爆発があり3名が死亡、負傷者は120名以上に - GIGAZINE



「銀河機攻隊 マジェスティックプリンス」の中身について登場声優5人が語る - GIGAZINE



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





非合法アメリカ大陸横断レース『キャノンボール』コロナ禍による交通量減少に乗じて大幅記録更新で炎上 - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）



安心は要らない。必要なのは安全だけ。これは11年震災のときから言っている。事実に基づかない「安心」を要求するから隠蔽、ごまかし、矮小化が生じる。皮肉にもそれが原因で陰謀論やパニックが起きる。寝た子は起こせ。目をあけて事実を直視しろ。大事なのは事実に基づく安全だけ。よって情報公開を



新型コロナ、症状発現直前に感染力ピークか 研究 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

緊急事態宣言、対象を全国に拡大へ 首相調整 :日本経済新聞



首相、全国に緊急事態宣言へ 7都府県から拡大 ｜ 共同通信



「緊急事態宣言」全国に拡大へ 政府方針固める きょう諮問へ | NHKニュース



米NY市の死者、一気に3700人増え1万人超に なにが起きた？ - BBCニュース



減収世帯限定の30万円給付は取り下げ方針 ｜ 共同通信



東京都 軽症や無症状の人 あすから直接ホテルへ 新型コロナ | NHKニュース



都内で149人の感染確認 計2595人に 新型コロナウイルス | NHKニュース



COVID-19に罹患した医師の証言：日経メディカル



社説：「大恐慌以来」の予測 安全網の充実が最優先だ - 毎日新聞



台湾、コロナ封じ込め成功 新規感染者ゼロも引き締め：時事ドットコム



ＮＹ州知事 経済活動再開は１年半後にかけ段階的実施の方針 | NHKニュース







「大量に確保」原田前環境大臣がマスクの高額販売をあっせん | 文春オンライン



首相「売れ残れば買い上げ」 企業に医療装備増産促す :日本経済新聞



緊急事態宣言で支持率上がらず 若年層にも広がる不安・不満 | 声なき声を捕捉せよ | 平田崇浩 | 毎日新聞「政治プレミア」



「感染者が行った店」 デマが広がった人口10万人の街 [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル



感染の重症度に応じて病院を振り分け 新たなモデルに 新宿区 | NHKニュース



イギリス 妊娠中の女性看護師 死亡 赤ちゃんは無事 新型コロナ | NHKニュース



トランプ大統領「感染拡大のピーク過ぎた」新型コロナウイルス | NHKニュース



東芝が国内全拠点の7万6千人を原則休業に ｜ 共同通信



枝野氏激怒、除籍の高井議員は「議員辞職に値する」 - 社会 : 日刊スポーツ



テレ朝が本社を完全封鎖へ ３日間全フロア消毒 - 芸能 : 日刊スポーツ



ユニセフ、はしか大流行の恐れ 新型ウイルスで1億人にワクチン接種できず - BBCニュース



麻生大臣、個別の現金給付は「スピード間に合わない」 TBS NEWS



新型コロナ疑い患者 救急搬送で110か所から受け入れ拒否 東京 | NHKニュース



「今日の放送乗り越えれば…」 テレ朝、富川アナのコロナ感染判明の経緯明らかに - 産経ニュース



ＰＣＲ検査体制強化へ 必要に応じて専門外来設置を要請 厚労省 | NHKニュース



「無給医」も新型コロナ患者治療の前線に 医師不足のため | NHKニュース



仏空母、コロナ感染600人超に 乗組員の3分の1 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



東京都、8000億円の緊急対策 リーマン時の4倍超に [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル



無症状でもＰＣＲ検査を 京大病院など共同声明―新型コロナ：時事ドットコム



自民党幹部「もたない会社つぶす」発言 日本は会社がつぶれると人が死ぬ可能性が高い国(藤田孝典) - 個人 - Yahoo!ニュース



News Up 医師が記したコロナ予防法“敵は塗りたてのペンキ” | NHKニュース



「現金１０万円」支給 結論先送り、自公 異例の長時間協議 TBS NEWS



国民民主・玉木氏「家賃モラトリアム法案」を提案へ：朝日新聞デジタル



【速報】日本医師会が会見「医療崩壊が起きる可能性強い」 TBS NEWS



CNN.co.jp : ＮＹ州、全住民に公共の場でマスク着用義務付け



東京新聞:＜コロナ緊急事態＞休業手当なし続出 「政府要請だから」助成金手続き煩雑:経済(TOKYO Web)



米政府 中国による核実験の可能性に懸念 | NHKニュース



家庭への小切手にトランプ氏の名 「みんなうれしいはず」 ｜ 共同通信



WEB特集 休業要請 水面下の攻防 東京都と国の間で何が… | NHKニュース



マスクの露店販売は違法？ 通報相次ぎ大阪府警、対応に苦慮 - 毎日新聞



布マスクあすから配達 郵便局で検品作業 東京 新型コロナ | NHKニュース



首都圏外へのパチンコ遠征、続出 我慢できない大人たち [新型コロナウイルス]：朝日新聞デジタル



中国当局、コロナを1週間隠蔽か 内部文書入手とAP ｜ 共同通信



韓国総選挙、革新与党が圧勝 16年ぶり単独で過半数 （写真=共同） :日本経済新聞



図書館の水害対策 「行っていない」が６割 ＮＨＫ調査 | NHKニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

在宅勤務増加でタバコのにおいや影響気にする声相次ぐ | NHKニュース



医療の現場から｜四谷三丁目｜note



「安心」は安心じゃない - 定訳の厄介さ - 天国と地獄の間の、少し地獄寄りにて





赤江珠緒 家族の新型コロナウイルス感染で考えたことを伝える



ピークとデマと、そして緩みと 続・コロナウィルス４



「家に帰れない」事情がある――貧困、虐待、性的搾取から若年女性をどう救う - Yahoo!ニュース



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）



内科医の父に頼まれて3Dプリンタを使ったフェイスシールド作ってみた

阪大が公開してるデータをプリントしたらめっちゃいい感じ

クリアファイルをちょっと切ってはめるだけで完成

好評だったので看護師さん用にもプリント中https://t.co/NZltGdY8W6 pic.twitter.com/n0J1wiAc2h