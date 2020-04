ウイルスの感染拡大を防ぐには「1人の友人と会うことも控える必要がある」とわかりやすく示す図が公開

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、世界中で他者との「社会的距離」を取る対策が実施されています。しかし、他者との接触を減らすことにストレスを感じる人も多く、「友人と1対1で会うくらいなら問題ないだろう」と考えてしまう人もいるはず。そんな中、「たった1人の友人と会うだけで多くの人を危険にさらす可能性がある」ことを、視覚的にわかりやすく示した図がワシントン大学の疫学者グループによって公開されました。 Can’t I please just visit one friend? http://statnet.org/COVID-JustOneFriend/ 新型コロナウイルスの問題を真剣に受け止めているほとんどの人は、「他者との接触」を減らすことに協力しています。この場合の「他者との接触」とは、社会的距離のルールに注意深く従わない方法での接触のことで、具体的には「誰かと6フィート未満の距離でやり取りする」「手を洗わずに同じアイテムを共有する」といったことが、他者との接触に該当します。

2020年04月14日 12時30分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

