2020年4月8日のヘッドラインニュース

「週刊少年ジャンプ」編集部に勤務する社員が新型コロナウイルスに感染している疑いがあるということで、作家・関係者の感染リスクを考慮して、2020年4月20日発売の「週刊少年ジャンプ21号」の発売が延期になることがわかりました。これに伴い、4月27日発売分が21・22合併号になるとのこと。なお、4月13日発売の20号は予定通り発売されます。







◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)

【悲報】アトラス彗星(ほぼ)終了のお知らせ - 星のつぶやき



◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

東京都 新たに144人の感染確認 1日の確認数で最多 | NHKニュース



緊急事態宣言を官報に公示、効力発生 | 共同通信



「緊急事態宣言」が発効 7都府県に 新型コロナ | NHKニュース



「WHOはしくじった 中国中心だ」トランプ大統領がツイート | NHKニュース



CNN.co.jp : 米市長、命令違反の飲み会摘発を指示 捕まったのは妻



中国 武漢 2か月半ぶりに都市封鎖解除 | NHKニュース



緊急事態宣言 台湾蔡総統が日本国民に励ましのメッセージ | NHKニュース



東京都 休業要請の対象で国と隔たり 10日の公表へ調整急ぐ | NHKニュース



家計「減収証明」難しく 給付金、企業は手続き煩雑 :日本経済新聞





日本の皆さんへ、



手を携えてこの闘いに勝ちましょう!

地震も、台風も、台日の協力で乗り越えてきました。

だからこそ、勝ってまた会いましょう!

We can win again!

We will meet again! pic.twitter.com/XLBgn9jIsQ