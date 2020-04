2020年04月08日 13時00分 メモ

働かなくてもお金がもらえる「ベーシックインカム」を新型コロナウイルス対策としてスペイン政府が実施を目指していることが明らかに



2020年2月から4月7日までの時点で13万5032人が新型コロナウイルスに感染し、1万3055人が死亡するなど、ヨーロッパで最悪の被害を出しているスペインで、働かなくても一定額の金銭が政府から支給される「ベーシックインカム」の実現に向けた議論が活発化していると報じられています。



Spanish Government Aims to Roll Out Basic Income ‘Soon’ - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-05/spanish-government-aims-to-roll-out-basic-income-soon



Spain plans universal basic income to cope with coronavirus economic crisis - The Local

https://www.thelocal.es/20200407/spain-plans-universal-basic-income-to-cope-with-coronavirus-crisis



新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞や外出規制などにより、全世界で2500万人もの失業者が発生すると見込まれており、新型コロナウイルス対策のみならず経済対策の実施も急務となっています。中でも、新型コロナウイルス感染者数がアメリカに次ぐ世界第2位となっているスペインでは、2020年3月の失業保険申請者数が30万2265件に急増し、失業率が先進国では最悪の規模となる13.8%に達しました。





この事態への対応策を問われたスペインのナディア・カルビニョ経済相は、4月6日に放送されたテレビのインタビューの中で「政府は約4700万人のスペイン国民を対象としたユニバーサルベーシックインカムを可能な限り早期に実現するために努力しています」と答えました。ユニバーサルベーシックインカムとは、給付に一定の要件を設けることがある広義のベーシックインカムとは異なり、国民に対し無条件で一律の金額を給付する制度のことです。



カルビニョ氏は同時に、「ベーシックインカムが構造的で恒久的な手段になることが政府の目標です」と話して、導入を目指しているユニバーサルベーシックインカムが新型コロナウイルスのパンデミックに対応するための一時的な措置にとどまらないことを示唆しました。





また、同国のアルベルト・ガルソン消費問題相も、別の公共ラジオ番組でのインタビューの中で「ベーシックインカムの実施については、政府内で強い意見の一致を見ています」と話しています。



両大臣ともに金額については明言していないとのことですが、スペインの日刊紙El Paísに情報を寄せた匿名の政府関係者の証言によると、給付額は月に440ユーロ(約5万2000円)になる見通しだとされています。スペインの最低賃金が950ユーロ(約11万2000円)であることを踏まえると、最低賃金の半分弱が全国民に支給されることになります。





こうした動きは、スペイン以外の地域でも検討が進められています。イギリスのボリス・ジョンソン首相は、新型コロナウイルスの診断を受ける前の3月19日に開かれた議会で、ユニバーサルベーシックインカムについて「考慮すべきアイデアのひとつだ」と答弁して、前向きに検討する姿勢を見せていました。またイギリス議会では国会議員170人が、ユニバーサルベーシックインカムの導入を求める連名の書簡をリシ・スナック財務大臣に送達しています。



また、ヨーロッパ以外では、新型コロナウイルスの感染者数が世界最悪となっているアメリカでも、同様の議論が行われています。ジョージタウン大学カタール校の経済学者であるKarl Widerquist氏は「アメリカでは、新型コロナウイルスと株式市場の暴落という双子の危機への対応として、ユニバーサルベーシックインカムを検討している国会議員が数人います。提案内容はさまざまですが、大人は月に1000ドル(約10万8000円)、子どもは月に500ドル(約5万4000円)の給付を4カ月以上支給するという緊急対策が一般的です」と指摘。この金額は、新型コロナウイルスの危機を乗り越えるのに非常に役立つとの意見を述べました。





この動きは、地方自治体レベルにも波及しています。カリフォルニア州ストックトンのマイケル・タブス市長は、当時26歳だった2016年にベーシックインカムの導入を唱えて市長当選を果たし、同市の最年少市長となった人物。タブス市長の主導のもと、ストックトン市では2019年12月からベーシックインカムの実証実験が開始され、経済難を抱える住民125人に月額500ドルが支給されました。



タブス氏は今回の新型コロナウイルスのパンデミックについて、「我々は前例のない危機に直面しているので、大局的な考えを持つ必要があります。少なくもこの100年には経験したことのない公衆衛生から来た経済危機では、ニューディール政策のような思い切った対応が求められます」と話しています。