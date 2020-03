2020年03月26日 08時00分 メモ

新型コロナウイルス感染症の流行でボードゲームやパズルなどの娯楽商品の需要が増えている



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴ってネット通販の需要が拡大し、Amazonでは「新型コロナウイルス特需」が発生しているほか、コンドームの需要が急激に増加していることも報じられています。そんな中、アメリカのニュース専門放送局のCNBCが「新型コロナウイルス感染症の流行で消費者の行動が変化し、モノポリーやクルーをはじめとするボードゲームの需要も高まっている」と報告しています。



What people are buying during the coronavirus outbreak and why

https://www.cnbc.com/2020/03/23/what-people-are-buying-during-the-coronavirus-outbreak-and-why.html



新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、各国では飲食店や娯楽施設を閉鎖したり、国民に対して不要不急の外出を控えるように要請したりしています。こうした動きに伴い、アメリカでは消費者の行動習慣が変わっているそうで、「アメリカでは長期間の隔離に備えて、人々が自分自身を守ることに焦点を当てるようになっています。医療用マスク、手指消毒剤、手袋、トイレットペーパーがスーパーの棚からなくなっています」とCNBCは指摘。



その一方で、パンデミックの発生時に必要となりそうな医療用品や食料といった生活必需品だけでなく、人々は娯楽商品の購入も進めているそうで、ボードゲームやパズル、ビデオゲームなどの売上が新型コロナウイルス感染症の流行に伴って増加しているとのこと。こうした消費者の動きについて、消費者心理学者のキット・ヤロー氏は、人々が「保護」「娯楽」「接続」という3つの需要に基づいて商品を購入していると主張しています。





ヤロー氏は、「まず第一に私たちの現実的なニーズがあります。私たちが家にいる時間が長くなるので、私たちはより多くの食料を用意する必要があります」と指摘。スーパーで缶詰・ボトル入り飲料水・冷凍食品・パスタ・米などが買い占められている理由について、食料品の買いだめは人々が状況を制御しようと試みる心理から見て理にかなっているとヤロー氏は説明しています。



買い占めの傾向は子どもや両親など、自分以外の誰かを養う必要がある人において、より顕著に現れるとのこと。誰かを養っている人にとって、自宅隔離中に食料や生活必需品を切らしてしまうことはなんとしても避けたいため、必要以上に買い占めてしまう可能性があるそうです。データ分析企業のCoresight ResearchでCEOを務めるDeborah Weinswig氏は、3月17日から18日にかけて1000人以上を対象に実施した調査において、「全回答者の3分の1以上が通常より多くの食品や家庭用品を購入したと報告しています」と述べました。



また、アメリカでは新型コロナウイルス感染症の流行に伴って銃の販売数が増加しているなど、自衛のための防犯カメラや武器を購入する人も増えています。「人々は不安であり、今の世界は危険だと感じています」と、ヤロー氏は自衛の意識が高まっている理由について考察しています。





データ分析企業のThinknumによると、2020年2月にはAmazonでジェンガ、オペレーション、コネクト フォー、ソーリーなど、昔ながらのボードゲームやパズルが人気を博したとのこと。



おもちゃメーカーのハズブロでCEOを務めるブライアン・ゴールドナー氏は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴ってモノポリーをはじめとするハズブロの娯楽商品は需要が高まっていると述べています。ゴールドナー氏によると、既に中国のサプライチェーンも稼働を再開しているとのことで、今後の需要増加に合わせて新製品を投入する可能性もあるそうです。



さらにヤロー氏は、ボードゲームやパズルなどの娯楽商品だけでなく、手芸やパン作りに手を出す人々も増加していると指摘し、「人々はやることを見つけなければなりません」と述べています。既にパン作り用の酵母の需要が大幅に高まっているほか、ジムの閉鎖に伴ってヨガマットやトレーニングチューブを購入する人も増えている模様。





ほかにも、企業が続々とリモートワークを導入し始めた結果、物理的な距離を保ちつつ交流するシステムへの需要も高まっています。オンライン会議ツールを提供するZoomは投資家たちからも注目を集め、株価は1月から約125%も上昇しているとのこと。「人々はテクノロジーを通じて相互に接続する新しい方法を学んでいます。私たちの生活において、他の人々とつながっていること以上に重要なことはありません」と、ヤロー氏は述べました。