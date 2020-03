2020年03月06日 12時00分 サイエンス

世界初の新型コロナウイルスワクチンの臨床試験へ向け健康なボランティアを募集中



世界各国に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対抗すべく、製薬会社はワクチンの開発に取り組んでいます。アメリカに本拠を置くバイオテクノロジー企業のModerna Therapeuticsは、既に開発したワクチンをアメリカ国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)に送っており、2020年4月末までに臨床試験を開始する予定だと報じられています。



Safety and Immunogenicity Study of 2019-nCoV Vaccine (mRNA-1273) to Prevent SARS-CoV-2 Infection - Full Text View - ClinicalTrials.gov

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461



mRNA Coronavirus Vaccine Study : KPWHRI

https://corona.kpwashingtonresearch.org/



First coronavirus vaccine trial in the US is recruiting volunteers | Live Science

https://www.livescience.com/us-coronavirus-vaccine-trial-recruiting.html





アメリカの治験及び臨床研究に関する情報を提供するデータベース「ClinicalTrials.gov」には、早くも2019-nCoVワクチンの安全性と免疫原性の研究を行う臨床試験の情報が掲載されています。臨床試験では、18歳~55歳の健康な男性もしくは妊娠していない女性、合計45人に対して実際にワクチンを投与し、免疫応答の誘発や副作用などの評価を行うとのこと。



45人の被験者はそれぞれワクチンの投与量が違う3つのグループに分けられ、28日間隔で計3回のワクチン投与を受ける予定です。投与を行った後も1年近くにわたって追跡調査が行われるとのことで、ボランティアは研究期間中に計11回の対面研究訪問を行う必要があります。ボランティアは各訪問ごとに100ドル(約1万600円)、合計で1100ドル(約10万6000円)を受け取るとのこと。ClinicalTrials.govによれば、臨床試験の終了予定日は2021年6月1日となっています。





ワクチンの臨床試験に参加するボランティアを募集するプラットフォーム「Kaiser Permanente Washington Health Research Institute(KPWHRI)」の報告によると、Moderna Therapeuticsが開発した2019-nCoVワクチンには新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)そのものは含まれていないそうです。ワクチンは 麻疹 ( はしか ) などのウイルス性感染症向けに開発されたワクチンとは異なり、ベースとして弱いウイルスや死んだウイルスを使用していないとのこと。



ウイルスを使用する代わりに、新たなワクチンは人工的に生成されたメッセンジャーRNA(mRNA)と呼ばれる、遺伝情報に従ってタンパク質を合成する役割を持つ遺伝物質を含んでいます。ワクチンに含まれる人工mRNAは「新型コロナウイルスの表面にあるタンパク質」を、投与された人の体内で生成するように促すそうです。



最終的にワクチンのmRNAは分解され、投与された人の体から除去されます。他方、人の免疫系はこの新しく作られたタンパク質に反応して抗体を作るため、ワクチン投与によって新型コロナウイルスに対する免疫を獲得できると説明されています。





ワクチン開発が前進している一方で、新型コロナウイルスのワクチンが、全ての人々が購入できるほど低価格になる保証はないとのこと。アメリカ合衆国保健福祉長官のアレックス・アザー氏は、「私たちはワクチンを低価格なものにするため努力したいと思いますが、ワクチン開発には民間部門の投資が必要なため、価格をコントロールすることができません。最優先事項はワクチンと治療薬を入手することであり、価格管理は含まれません」と、連邦議会下院エネルギー・商業委員会でコメントしたと報じられています。



その一方で、Moderna TherapeuticsのCEOであるStéphane Bancel氏は、開発したワクチンを低価格で提供するべきだと考えているとのこと。「これは公衆衛生の問題であると強く認識しているため、ワクチンが承認された場合、価格設定については深く考慮されるでしょう。他の呼吸器ウイルス感染症のワクチンより高い価格設定にはならないはずです」と、Bancel氏は述べました。