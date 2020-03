2020年03月06日 11時48分 メモ

「ウォッカは消毒液ではない」と新型コロナウイルスの感染拡大に合わせてメーカーが呼びかけ



新型コロナウイルスの感染拡大により日本ではマスク・トイレットペーパー・消毒液の不足が叫ばれており、厚生労働省および経済産業省が専用の対策ページを公開し、国内主要メーカーの生産状況などの情報を共有しています。日本だけでなく海外でもトイレットペーパーや消毒剤の買い占めが問題視されており、一部のユーザーは手指消毒用アルコール(消毒液)の代用品としてアルコール度数の高いウォッカなどのお酒を使用している模様。この状況に対して、メーカーが「ウォッカは消毒液ではありません」と呼びかけを行っています。



No, you can’t use Tito’s Vodka to make homemade hand sanitizer

https://www.dallasnews.com/news/public-health/2020/03/05/no-you-cant-use-titos-vodka-to-make-homemade-hand-sanitizer/



Tito's Vodka would like to remind you that it *isn't* a replacement for hand sanitizer

https://mashable.com/article/titos-vodka-hand-sanitizer/



新型コロナウイルスの感染拡大により、全世界的にマスクや消毒液が不足しつつあります。そんな中、アメリカのウォッカメーカーであるTito's Handmade Vodkaによる以下のツイートが話題を呼んでいます。



あるユーザーの「Tito's Handmade Vodkaのウォッカを買って家族のために消毒液を作ってください」というツイートに対して、Tito's Handmade Vodkaは「アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によると、消毒液には少なくとも60%のアルコールが含まれている必要があります。Tito's Handmade Vodkaのアルコール度数は40%であるため、CDCの推奨事項を満たしていません。詳細については、添付をご覧ください」とツイートしています。



Per the CDC, hand sanitizer needs to contain at least 60% alcohol. Tito's Handmade Vodka is 40% alcohol, and therefore does not meet the current recommendation of the CDC. Please see attached for more information. pic.twitter.com/QNEFOXxYPQ — TitosVodka (@TitosVodka) 2020年3月5日



詳細が記されているという、Tito's Handmade Vodkaが添付した画像は以下の通り。ここには「CDCによると、『多くの状況下で、細菌を取り除く最善の方法は水と石けんで手を洗うことです。もしも石けんと水を用意できない場合、60%以上のアルコールを含んだアルコールベースの消毒液を使用することも可能です。消毒液に60%以上のアルコールが含まれているかどうかは、製品ラベルを見ればわかります』とのことです。Tito's Handmade Vodkaのアルコール度数は40%で、CDCの要求を満たしていません」と書かれており、情報源としてCDCの手洗いに関するページを挙げています。





このツイートは1人のユーザーにのみ送られたものでなく、複数のユーザーに対して同じように「うちのウォッカは消毒液としては使えない」と警告していることが明らかになっています。



Tito's Vodka has spent the last 24 hours explaining to people that it *cannot* be used as a replacement for hand sanitizer.



God bless Texas. pic.twitter.com/1J08KlgDPI — Dom (@DomDiFurio) 2020年3月5日



Tito's Handmade Vodkaの広報担当者はDallas Newsに対して、「『ウォッカを用いた消毒液』に関する誤った投稿や記事を見かけた後に、すぐに情報を正さなければと考え、Twitter上で情報を発信した」としています。さらに、「大量のウォッカを用いて消毒液を作ることは、我々のビジネスにとっては良いことかもしれませんが、CDCによればTito's Handmade Vodkaは消毒液に適したものではないため、良いものを無駄にするような使い方は残念でなりません」とコメントしています。



アメリカで消毒液の不足が叫ばれるようになったのは2020年2月の第5週から。その時期から、アメリカでは「手作り消毒液」に関する記事や投稿が急増しているそうです。その中にTito's Handmade Vodkaを用いたレシピが存在したため、Tito's Handmade Vodkaが「うちのウォッカは消毒液としては使えない」と警告するに至ったというわけ。なお、CDCは消毒液よりも効果的な方法として、「石けんで手を泡立て、少なくとも20秒間洗いながら、指と爪の間を徹底的に洗浄すること」を推奨しています。



・おまけ

「どうしても消毒液を自作したい」という場合は以下の記事を読めばそのレシピがよくわかります。



消毒液はただのアルコールにあらず、おうちで作れる消毒液のレシピがムービーで公開中 - GIGAZINE