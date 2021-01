Modernaの新型コロナワクチンが高過ぎる価格設定をして不名誉な「シュクレリ・アワード」を受賞

アメリカのバイオテクノロジー企業・ Moderna が開発した新型コロナウイルスワクチンは臨床試験で 94.1%の有効性を示し 、アメリカだけでなく EUでも使用が承認されています 。ところが、「他の新型コロナウイルスワクチンと比べて高すぎる価格を設定している」として、Modernaのワクチンはヘルスケア分野における不名誉な賞「Shkreli Award(シュクレリ・アワード)」を受賞してしまいました。 2020 Shkreli Awards - Lown Institute https://lowninstitute.org/projects/shkreli-awards/2020-shkreli-awards/ “Shkreli Award” goes to Moderna for “blatantly greedy” COVID vaccine prices | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2021/01/moderna-shamed-with-shkreli-award-over-high-covid-vaccine-prices/ シュクレリ・アワードとは、ヘルスケア分野のシンクタンクである ローン研究所 が発表している不名誉な賞であり、「ヘルスケア分野における収益性と機能不全に関する最も悪質な加害者」に贈られるもの。名前に冠されている「シュクレリ」はかつて製薬企業の重役を務めた マーティン・シュクレリ 氏にちなんでいます。 シュクレリ氏は2015年、エイズ患者に処方される ダリプラム という薬の製造権を買収し、1錠当たりの価格を13.5ドル(約1400円)から750ドル(約7万7000円)と56倍につり上げて世間から大きな反発を買い、「アメリカで最も憎まれている男」とも呼ばれました。その後、証券詐欺罪などの罪で起訴されて禁固7年の有罪判決を受け、記事作成時点でも服役中です。

