柿の種をまとってザクザク食感と淡い酸味がやみつきになる「ファミチキ柿の種(うめ味)」試食レビュー

・関連記事

にんにくの香りが強烈に食欲を刺激するファミリーマートの「山賊焼」を食べてみた - GIGAZINE



コチュジャンと山椒が衣に染みこんだ「ファミチキ(麻辣味)」はコクのあるピリ辛スパイスとジューシーチキンの旨みが相性抜群 - GIGAZINE



どう見ても「からあげクン」と話題のファミマ「ポケチキ」3種類と「からあげクン」を徹底比較してみた - GIGAZINE



梅しその香りとほのかな酸味でさっぱりとしたファミマの「ポケチキ すっぱムーチョ梅味」試食レビュー - GIGAZINE

2020年03月06日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.