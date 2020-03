歯と同じサイズの結石が男性の歯茎に見つかる

・関連記事

「歯茎から毛が生える」ことがある - GIGAZINE



体内から生えてくる針金に悩まされる女性 - GIGAZINE



傷はないのに血を汗のように顔や手から流す女性の症例が報告される - GIGAZINE



27枚ものコンタクトレンズが目の中から出てきた女性 - GIGAZINE



金が手首に埋まっていた女性 - GIGAZINE



女性の膀胱でアルコールが生成されていた - GIGAZINE



2020年03月06日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.