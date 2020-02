無料でフォントをダウンロードできるGoogle Fontsで人気のフォントTOP10

・関連記事

「政治のゆがみ」を体現した形状のフリーフォント「Ugly Gerry」 - GIGAZINE



イケアが無料で使えるソファで作ったフォント「Soffa Sans」を公開 - GIGAZINE



無料で使えるコックピット内での「読みやすさ」を追求したオープンソースのフォントファミリー「B612」 - GIGAZINE



商用利用可能な無料フォントを検索可能な「FONT BEAR」 - GIGAZINE



数十種類の無料日本語フォントをブラウザ上で一度に試せて便利な「ためしがき」を使ってみた - GIGAZINE

2020年02月24日 00時10分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.