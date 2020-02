鉄道会社を経営して開拓時代のアメリカを蒸気機関車で発展させる「レイルウェイ エンパイア」プレイレビュー

・関連記事

未来を背負って運ぶ小島秀夫監督最新作「Death Stranding(デス・ストランディング)」は圧倒的な没入感の映画とゲームの融合 - GIGAZINE



死体を解剖し人肉を食べたり臓器を売買したりしながらダーク過ぎるスローライフが送れる問題作「Graveyard Keeper」Nintendo Switch版プレイレビュー - GIGAZINE



微生物から銀河まで何にでもなれるシミュレーション「EVERYTHING」で宇宙の果てからミクロの世界まで旅をしてみました - GIGAZINE



モフモフにゃんこ&わんこに癒やされるNintendo Switch版「キャットクエスト2」はサクっと手軽に遊べる剣と魔法のファンタジー - GIGAZINE



Nintendo Switch版「KUNAI」で表情豊かな忍者ロボを駆使して縦横無尽の爽快感溢れる横スクロールアクションをぶちかましてみた - GIGAZINE



2020年02月23日 23時00分00秒 in レビュー, 乗り物, 動画, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.