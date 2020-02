ワイヤレス制御による投薬機能付きの「スマート包帯」が開発される

ワイヤレス制御で異なる種類の薬を任意のタイミングで投与できる「スマート包帯」を ネブラスカ大学リンカーン大学 と ハーバード大学 の合同研究チームが開発しました。開発チームは糖尿病患者の 創傷 治療に効果的だと述べています。 A Wirelessly Controlled Smart Bandage with 3D‐Printed Miniaturized Needle Arrays - Derakhshandeh - - Advanced Functional Materials - Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201905544 UConn Biomedical Engineer Creates “Smart” Bandages to Heal Chronic Wounds - UConn Today https://today.uconn.edu/2020/02/uconn-biomedical-engineer-creates-smart-bandages-heal-chronic-wounds/ 開発されたスマート包帯のイメージが以下。見た目は包帯というよりもばんそうこうに近く、内部には電極のような小型デバイスとそれぞれに伸びるコードが備わっていることが見て取れます。

2020年02月14日 17時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1k_iy

