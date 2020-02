太陽光発電のみで稼働する「地球に優しいウェブサーバー」はどんな構成なのか？

・関連記事

世界最大級のバッテリーを備えた巨大太陽光発電施設の建設がスタート - GIGAZINE



Microsoftが「創業以来排出してきた二酸化炭素を地球から回収する」という公約を発表 - GIGAZINE



太陽光エネルギーに大躍進、化石燃料と置き換え可能でコスト削減も望める新技術が発表される - GIGAZINE



貧困国では発電された電力の半分が「送電網」の途中で失われ大量の二酸化炭素が無駄に排出されている - GIGAZINE



自ら電気を生み出す「バッテリーレスIoT」にぴったりなマイコンチップ「ONiO.zero」が登場 - GIGAZINE

2020年02月01日 12時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.