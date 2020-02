PS4のリモートプレイ機能でプレステのゲームをNintendo Switchでプレイできるようになる可能性

このリモートプレイ用のアプリが、なんとPS4の競合プラットフォームであるNintendo Switch向けにも提供される可能性があると海外ゲームメディアのPolygonが報じています。 情報源となっているのは、Reddit上に出現した「PlayStationのリモートプレイに関する調査を受けた」という人物による証言。 Remote Play survey leads to possible upcoming features : PS4 https://www.reddit.com/r/PS4/comments/ewg2zu/remote_play_survey_leads_to_possible_upcoming/

2020年02月01日 17時50分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

