難攻不落な100種類以上のダンジョンに挑める超大作ボードゲームRPG「グルームヘイヴン」約9時間の激闘レポート

・関連記事

重さ約9kg&プレイ時間推定100時間以上という異色の超重量級RPGボードゲーム「グルームヘイヴン 完全日本語版」開封の儀 - GIGAZINE



凍てつく世界の中で美少女の姿をした7本の剣で戦う「Blade Rondo Frost Veil」プレイレビュー - GIGAZINE



「Fate/stay night」のマスターとなってサーヴァントと共に聖杯戦争を戦い抜くボードゲーム「Dominate Grail War -Fate/stay night on Board Game-」レビュー - GIGAZINE



世界最古のRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ」の終わらない物語 - GIGAZINE



地表に町を作りながら地下の大迷宮を探検しまくるボードゲーム「Above and Below」 - GIGAZINE

2020年01月18日 23時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.