陰謀渦巻く港町を舞台に協力＆欺き合いが魅力のボードゲームRPG「グルームヘイヴン」を1人で遊ぶとどうなるか試してみた

・関連記事

難攻不落な100種類以上のダンジョンに挑める超大作ボードゲームRPG「グルームヘイヴン」約9時間の激闘レポート - GIGAZINE



重さ約9kg&プレイ時間推定100時間以上という異色の超重量級RPGボードゲーム「グルームヘイヴン 完全日本語版」開封の儀 - GIGAZINE



150万回以上再生された「ひとりぼっちでもオセロの対戦相手になってくれるロボットアーム」がすごい - GIGAZINE



美少女を召喚して剣と魔法で戦う1人プレイ可能な対戦カードゲーム「Blade Rondo Grim Garden」レビュー - GIGAZINE



ぼっちでもプレイ可能な都市構築ボードゲーム「Town Center」を実際に1人でプレイしてみた - GIGAZINE

2020年01月25日 21時00分00秒 in Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.