イランはアメリカの専門家からハッキング技術を学んでいるとの証言

by Chickenonline イランからの接触を受けたセキュリティ研究者の証言から、ニュースサイトArs Technicaが「イランのハッキング技術はアメリカの専門家に師事することで培われたものである可能性が高い」と報じています。 Iran courted US security expert for years, seeking industrial hacking training | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2020/01/iran-courted-us-security-expert-for-years-seeking-industrial-hacking-training/ セキュリティ研究者のクリス・クーベッカ氏は、サウジアラビア王国の国有石油会社 サウジアラムコ が、史上最も破壊的なサイバー攻撃の1つとされているマルウェア「 Shamoon 」に見舞われた際に、復旧の陣頭指揮にあたったことで知られるサイバー戦争の専門家です。クーベッカ氏が対処したShamoonは、イラン政府の支援を受けたハッカーが作り上げたと見られており、2012年から2016年にかけて中東やヨーロッパの石油関連企業のネットワークインフラに甚大な被害を与えるなど、複数のサイバー戦争に投入され猛威を振るいました。

2020年01月08日

