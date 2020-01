わずか11万円で自動車を「完全自動運転カー」に改造できる手作りキット「comma two devkit」発売

わずか1カ月で市販車を自動運転カーに改造 して話題になった天才ハッカー、ジョージ・ホッツ氏が率いる comma.ai が、わずか15分の取り付け作業で自動車を完全自動運転カーに改造できる11万円の手作りキット「 comma two devkit 」を発売しました。 comma two devkit | comma.ai shop https://comma.ai/shop/products/comma-two-devkit 「comma two devkit」は、いわゆる「カーナビ」にあたるデバイス「comma two」と、「comma two」を自動車に取り付けるためのツールがセットになった商品です。「comma two」の実物が以下。

2020年01月08日 14時10分00秒 in ハードウェア, 乗り物, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.