2026年07月23日 14時00分 サイエンス

外科医に遠隔操作された人型ロボットが「生きたブタの腹腔鏡手術」に史上初めて成功



近年はさまざまなタスクを実行可能な人型ロボットが普及しつつあり、自動車工場や教育現場に人型ロボットを投入する計画も進んでいます。新たに、カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアや外科医からなるチームが、史上初の「人型ロボットによる生きた動物の手術」に成功しました。



In vivo feasibility study of humanoid robots in surgery | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-026-10796-x



For The First Time Ever, Humanoid Robots Perform Surgery on Live Animals : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/world-first-humanoid-robots-perform-surgery-on-live-animals-this-could-prove-useful-in-space



腹部に小さな穴を空けて内視鏡や手術のための器具を挿入する腹腔(ふくくう)鏡手術では、すでに外科医がコンソールを使って制御する手術支援ロボット「da Vinci(ダ・ヴィンチ)」が普及しています。しかし、人間の形をした人型ロボットを用いた手術は、これまで行われていませんでした。



今回、研究チームは二足歩行の人型ロボットが手術に役立つかどうかを理解するためのテストを行いました。研究チームはまず、熟練した外科医の指導のもとで、ロボットが無生物や一般的な手術器具を扱う性能について検証しました。これで手術に向けた準備が整ったと確信を持った研究チームは、麻酔をかけた生きたブタを被検体として、腹腔鏡下の胆嚢(たんのう)摘出手術を実施しました。



以下の動画を見ると、人型ロボットがどのようにして腹腔鏡手術を行ったのかがわかります。なお、動画内にはブタの臓器を映す生々しいシーンも含まれているので、動画を再生したり記事の続きを読んだりする際は注意してください。



humanoid robots used to perform a world's first teleoperated robotic surgery - YouTube





研究チームがテストに用いたのは、中国のロボット開発メーカー・Unitreeが販売する二足歩行ロボットの「Unitree G1」です。研究チームはUnitree G1を手術に使えるように改造して検証を行いました。





実際に手術を行う前の準備段階で、外科医が卓上で人型ロボットの性能を確かめる様子。右手前の外科医がコンソールを操作すると、左奥の人型ロボットがその通りに動きます。





無生物や一般的な手術器具を扱うテストを通じて、人型ロボットが手術に使えるかどうかが検証されました。





その後、研究チームは麻酔をかけた生きたブタに腹腔鏡手術を行いました。以下は手術室で人型ロボットのセットアップをする様子で、人間のアシスタントが患部と思われる場所に器具を挿入しているようです。





その後、外科医による遠隔操作で手術が行われました。





今回のテストでは、手術の際に別の医師がブタのそばで待機していたとのこと。





以下の画像をクリックするとモザイクが外れ、腹腔鏡カメラが撮影した手術時の患部を見ることができます。





胆嚢や肝臓といった重要な臓器が隣接する環境で、ロボットが胆嚢の切除を行いました。





研究チームの一員である外科医のシャンレイ・リウ氏は、「人型ロボットを使った手術の経験は、現代のロボット手術の黎明(れいめい)期と同じような感覚で、器具の衝突や信号の遅延、絶え間ない位置調整の必要性などいくつかの制約がありました。しかし、最初のロボット手術プラットフォームがブタの声帯手術を成功させるまでに数十年かかったのに対し、このプロジェクトは構想から手術実施までわずか9カ月だったという点は非常に重要です」とコメントしています。



また、実際に遠隔手術のオペレーターを務めた外科医のライアン・ブロデリック氏は、「新しい技術を試す時はいつも多少の不安や期待が付き物ですが、開発された技術自体には非常に満足していました。この人型ロボットは市販のロボットを操作するのと非常によく似た感覚でした。操作中の顕著な遅延と再調整が必要となる場面が多少ありましたが、これは概念実証モデルとしては想定内のことです」と述べました。



人型ロボットによる手術は精度の向上や外科医の疲労軽減に役立つだけでなく、従来の手術ロボットよりも省スペースで輸送もしやすく、さまざまな環境で利用できる点もメリットです。研究チームはアクセスが困難な地域や宇宙空間での手術にも、人型ロボットが役立つ可能性があると主張しました。

