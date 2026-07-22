AppleCare+でiPadとApple Watchの盗難・紛失も保証するプランが登場
Appleの製品保証サービスである「AppleCare+」で、日本におけるiPadとApple Watchの盗難・紛失保証がスタートしました。
Legal - AppleCare+ - Apple
https://www.apple.com/jp/legal/sales-support/applecare/applecareplus/jp/
AppleCare+ - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/applecare/
AppleCare+が日本で拡大、新しい盗難・紛失に対する保証とプランのオプションが追加に - Apple (日本)
https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/07/applecareplus-expands-in-japan-with-new-theft-and-loss-coverage-and-plan-options/
2026年7月22日にAppleCare+の利用規約変更が行われ、これまでiPhoneだけに提供されていた盗難・紛失保証がiPadとApple Watchにも拡大されました。また新たに年払い契約の「年間プラン」も追加されています。
AppleCare+の保証内容は製品によって異なります。iPadの場合は「落下や水ぬれなどの過失による損傷の修理サービス」「盗難・紛失に対する保証」「Appleのスペシャリストによる優先サポート」を受けられます。盗難・紛失に対する保証は1年に2回まで受けることができます。
モデルごとのAppleCare+の料金は以下の通り。
|モデル
|月払い
|年払い
|iPad
|780円
|7800円
|iPad mini
|780円
|7800円
|11インチiPad Air(M4)
|880円
|8800円
|13インチiPad Air(M4)
|1080円
|1万800円
|11インチiPad Pro(M5)
|1380円
|1万3800円
|13インチiPad Pro(M5)
|1580円
|1万5800円
Apple WatchもiPadと同様に「落下や水ぬれなどの過失による損傷の修理サービス」「盗難・紛失に対する保証」「Appleのスペシャリストによる優先サポート」を受けられます。
モデルごとの料金は以下の通りです。
|モデル
|月払い
|年払い
|Apple Watch SE
|480円
|4800円
|Apple Watch Series 11
|780円
|7800円
|Apple Watch Ultra 3
|980円
|9800円
|Apple Watch Hermès
|980円
|9800円
|Apple Watch Hermès Ultra
|980円
|9800円
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in ハードウェア, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article AppleCare+ now offers a plan that covers….