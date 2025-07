Appleが月額約3000円でApple製品を最大3台まで補償する「AppleCare One」を発表、バッテリー交換や過失による損傷の修理に対応

Appleが複数のApple製品を1つのプランでカバーする新しい補償プラン「 AppleCare One 」を発表しました。月額は19.99ドル(約2900円)で、iPhone・iPad・Mac・Apple Watchなどの落下や液体こぼれに対する無制限の修理やバッテリー交換、優先的なテクニカルサポートを最大3台まで適用できます。 Apple introduces AppleCare One, streamlining coverage into a single plan - Apple https://www.apple.com/newsroom/2025/07/apple-introduces-applecare-one-streamlining-coverage-into-a-single-plan/ AppleはApple製品専用の補償サービスであるAppleCare+を提供しています。このAppleCare+は製品購入時、あるいは製品購入から60日間以内に加入可能な月額有料のサブスクリプションプランで、過失や事故による損傷に対する修理などのサービスを安価に受けられるほか、サポートを優先的に受けることが可能。また、iPhone専用の「盗難・紛失プラン」では、盗難や紛失に対する保証を1年間に2回まで受けることができます。しかし、このAppleCare+は基本的に1製品につき1プランの契約が必要でした。

2025年07月24日 10時33分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

