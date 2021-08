無償でiPhone 12を修理してもらえる「iPhone 12やiPhone 12 Proの音の問題に対する修理サービスプログラム」をAppleが発表

・関連記事

「iPhone 12」速攻フォトレビュー、スタイリッシュに進化した新デザインはこんな感じ - GIGAZINE



「iPhone 12 Pro」速攻フォトレビュー、トリプルカメラ&ステンレススチールで見た目も機能もプレミアムに - GIGAZINE



iPhone 12とiPhone 12 Proはどちらが買いなのか?各モデルと比べてみた - GIGAZINE



無償でiPhone Xのディスプレイを交換できる「iPhone X ディスプレイモジュール交換プログラム」でApple Storeに持ち込み修理をしてもらいました - GIGAZINE



無償でiPhone 11のディスプレイを交換してもらえるプログラムをAppleが発表 - GIGAZINE



無償で「iPhone 6s」のバッテリーを交換してもらえるプログラム、交換対象端末の確認方法まとめ - GIGAZINE



2021年08月30日 14時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.